https://ria.ru/20211113/slovo-1758865371.html

Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"

Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим" - РИА Новости, 13.11.2021

Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал западные страны перестать использовать слово "режим" в отношении белорусских властей. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T00:52

2021-11-13T00:52

2021-11-13T00:52

в мире

оон

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

валентин рыбаков

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал западные страны перестать использовать слово "режим" в отношении белорусских властей.При обсуждении белорусского проекта резолюции об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми западные страны стали обвинять Минск в использовании беженцев на границе с Евросоюзом для дестабилизации там ситуации. Западные представители регулярно называют власти в Минске "режимом Лукашенко"."Я призываю вас к дальнейшему конструктивному сотрудничеству", - добавил он.Постпред заявил представителям Польши и Литвы, что со своими внутренними проблемами Белоруссия разберется сама без их помощи и без гибридных атак на белорусскую государственность со стороны Запада.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/lukashenko-1758580203.html

белоруссия

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в мире, оон, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, валентин рыбаков