Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"
Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал западные страны перестать использовать слово "режим" в отношении белорусских властей.
При обсуждении белорусского проекта резолюции об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми западные страны стали обвинять Минск в использовании беженцев на границе с Евросоюзом для дестабилизации там ситуации. Западные представители регулярно называют власти в Минске "режимом Лукашенко".
"Я очень бы просил наших западных коллег не злоупотреблять словом "режим", когда речь идет о Белоруссии. Нам не хотелось бы при дальнейших обсуждениях многочисленных и массовых нарушений прав человека в различных странах мира, в том числе и западных, использовать, ну, например, такую терминологию: режим Байдена, режим Макрона, режим Трюдо, режим пока еще Меркель. Этот ряд можно продолжить", - сказал Рыбаков.
"Я призываю вас к дальнейшему конструктивному сотрудничеству", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.