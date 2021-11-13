Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/slovo-1758865371.html
Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"
Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим" - РИА Новости, 13.11.2021
Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал западные страны перестать использовать слово "режим" в отношении белорусских властей. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T00:52
2021-11-13T00:52
в мире
оон
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
валентин рыбаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140536/65/1405366506_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_63643657a5b34d80419f00946c6ec8a1.jpg
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал западные страны перестать использовать слово "режим" в отношении белорусских властей.При обсуждении белорусского проекта резолюции об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми западные страны стали обвинять Минск в использовании беженцев на границе с Евросоюзом для дестабилизации там ситуации. Западные представители регулярно называют власти в Минске "режимом Лукашенко"."Я призываю вас к дальнейшему конструктивному сотрудничеству", - добавил он.Постпред заявил представителям Польши и Литвы, что со своими внутренними проблемами Белоруссия разберется сама без их помощи и без гибридных атак на белорусскую государственность со стороны Запада.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/lukashenko-1758580203.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140536/65/1405366506_228:0:1821:1195_1920x0_80_0_0_8d9784005a2e5c91a0a6955c0ab6a0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, валентин рыбаков
00:52 13.11.2021
 
Постпред Белоруссии при ООН призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков призвал Запад не злоупотреблять словом "режим"

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал западные страны перестать использовать слово "режим" в отношении белорусских властей.
При обсуждении белорусского проекта резолюции об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми западные страны стали обвинять Минск в использовании беженцев на границе с Евросоюзом для дестабилизации там ситуации. Западные представители регулярно называют власти в Минске "режимом Лукашенко".
"Я очень бы просил наших западных коллег не злоупотреблять словом "режим", когда речь идет о Белоруссии. Нам не хотелось бы при дальнейших обсуждениях многочисленных и массовых нарушений прав человека в различных странах мира, в том числе и западных, использовать, ну, например, такую терминологию: режим Байдена, режим Макрона, режим Трюдо, режим пока еще Меркель. Этот ряд можно продолжить", - сказал Рыбаков.
"Я призываю вас к дальнейшему конструктивному сотрудничеству", - добавил он.
Постпред заявил представителям Польши и Литвы, что со своими внутренними проблемами Белоруссия разберется сама без их помощи и без гибридных атак на белорусскую государственность со стороны Запада.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:58В мире
Лукашенко назвал число находящихся на границе с Польшей мигрантов
 
В миреООНБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВалентин Рыбаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс