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Международный день слепых
Международный день слепых - РИА Новости, 13.11.2021
Международный день слепых
13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T02:03
2021-11-13T02:03
справки
международный день слепых
россия
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13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В 1984 году эта дата была учреждена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, одного из первых тифлопедагогов, автора рельефного алфавита для незрячих. Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года в Сен-Жюсте департамента Уаза во Франции. В 1784 году на свои средства он основал в Париже первую школу для слепых. Он также содержал "мастерскую слепых-рабочих". Французский король Людовик XVI, убедившись в успехе этого учреждения, открыл первый казенный институт для слепых на 30 человек, число воспитанников которого вскоре увеличилось вчетверо. Из-за революционных событий (1789-1799) учреждение лишилось финансовой поддержки и было закрыто.В 1803 году Гаюи получил приглашение императора Александра I приехать в Россию и основать в Петербурге институт для слепых. В 1806-1817 годах Валентин Гаюи жил в Петербурге, где в 1807 году под его руководством был открыт первый в России институт для слепых – учебное заведение типа интерната. Французский педагог был удостоен российского ордена "За ревностное усердие", которым его наградил император Александр I. Скончался Гаюи в Париже в 1822 году.Методы обучения Гаюи получили распространение во многих странах и были изложены в работах "Очерк обучения слепых" (1780) и "Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых" (1788).В 1829 году француз Луи Брайль, воспитанник Парижского института для слепых, разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, позже нашедшего распространение во всех странах мира. По данным ВОЗ, в мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушением зрения. По данным Росстата, в России болезни глаза зарегистрированы у 15,23 миллиона человек. По данным Минтруда и Росстата, в 2020 году инвалидами по болезням глаза впервые были признаны 14 тысяч человек, что составляет 1,2 на 10 тысяч населения. Проблемами людей, лишенных зрения, и инвалидов по зрению в РФ занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году.По информации ВОС, в России насчитывается примерно 103 тысячи тотально незрячих людей. Основными целями ВОС являются: участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов; содействие и участие в профессиональной, социальной, педагогической реабилитации и интеграции; участие в трудовой реабилитации, повышении образования, развитии культуры и спорта среди инвалидов по зрению.ВОС насчитывает 76 региональных организаций.Для привлечения к труду и профессиональной реабилитации инвалидов по зрению Всероссийское общество слепых создало и поддерживает свыше 100 предприятий.По состоянию на 30 июня 2021 года в ВОС насчитывалось 168 хозяйственных обществ, в которых работают 10,9 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи инвалидов по зрению.В структуру ВОС входят три реабилитационных центра федерального значения (в Волоколамске Московской области, Бийске Алтайского края и Железногорске Курской области), Российская школа подготовки собак-проводников (Московская область), Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (Москва).Также Всероссийскому обществу слепых принадлежит Спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс (Москва) для реализации программы "Социальный туризм для инвалидов по зрению".Региональные культурно-спортивные реабилитационные центры ВОС расположены Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Перми, Ульяновске, Челябинске и Ярославле. Лечебно-профилактические учреждения ВОС включают три санатория – "Солнечный берег" в городе Геленджике, "Машук" в Пятигорске и "Сосны" в поселке Быково Московской области. Среди слепых было немало знаменитых людей: древнегреческий поэт Гомер, подаривший миру "Илиаду" и "Одиссею", святая Матрона Московская, создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик Николас Сондерсон. Не от рождения были слепыми итальянский физик, механик, философ, математик и астроном Галилео Галилей, американский репортер и издатель Джозеф Пулитцер, чьим именем названа престижная премия в области журналистики, известный русский математик Николай Лобачевский.Мировую известность получил слепой от рождения американский музыкант и композитор Стиви Уандер. Также известны слепые солисты – итальянский лирический тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, международный день слепых, россия
02:03 13.11.2021
 

Международный день слепых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.
В 1984 году эта дата была учреждена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, одного из первых тифлопедагогов, автора рельефного алфавита для незрячих.
Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года в Сен-Жюсте департамента Уаза во Франции. В 1784 году на свои средства он основал в Париже первую школу для слепых. Он также содержал "мастерскую слепых-рабочих". Французский король Людовик XVI, убедившись в успехе этого учреждения, открыл первый казенный институт для слепых на 30 человек, число воспитанников которого вскоре увеличилось вчетверо. Из-за революционных событий (1789-1799) учреждение лишилось финансовой поддержки и было закрыто.
В 1803 году Гаюи получил приглашение императора Александра I приехать в Россию и основать в Петербурге институт для слепых.
В 1806-1817 годах Валентин Гаюи жил в Петербурге, где в 1807 году под его руководством был открыт первый в России институт для слепых – учебное заведение типа интерната. Французский педагог был удостоен российского ордена "За ревностное усердие", которым его наградил император Александр I. Скончался Гаюи в Париже в 1822 году.
Методы обучения Гаюи получили распространение во многих странах и были изложены в работах "Очерк обучения слепых" (1780) и "Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых" (1788).
В 1829 году француз Луи Брайль, воспитанник Парижского института для слепых, разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, позже нашедшего распространение во всех странах мира.
По данным ВОЗ, в мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушением зрения. По данным Росстата, в России болезни глаза зарегистрированы у 15,23 миллиона человек. По данным Минтруда и Росстата, в 2020 году инвалидами по болезням глаза впервые были признаны 14 тысяч человек, что составляет 1,2 на 10 тысяч населения.
Проблемами людей, лишенных зрения, и инвалидов по зрению в РФ занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году.
По информации ВОС, в России насчитывается примерно 103 тысячи тотально незрячих людей.
Основными целями ВОС являются: участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов; содействие и участие в профессиональной, социальной, педагогической реабилитации и интеграции; участие в трудовой реабилитации, повышении образования, развитии культуры и спорта среди инвалидов по зрению.
ВОС насчитывает 76 региональных организаций.
Для привлечения к труду и профессиональной реабилитации инвалидов по зрению Всероссийское общество слепых создало и поддерживает свыше 100 предприятий.
По состоянию на 30 июня 2021 года в ВОС насчитывалось 168 хозяйственных обществ, в которых работают 10,9 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи инвалидов по зрению.
В структуру ВОС входят три реабилитационных центра федерального значения (в Волоколамске Московской области, Бийске Алтайского края и Железногорске Курской области), Российская школа подготовки собак-проводников (Московская область), Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (Москва).
Также Всероссийскому обществу слепых принадлежит Спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс (Москва) для реализации программы "Социальный туризм для инвалидов по зрению".
Региональные культурно-спортивные реабилитационные центры ВОС расположены Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Перми, Ульяновске, Челябинске и Ярославле.
Лечебно-профилактические учреждения ВОС включают три санатория – "Солнечный берег" в городе Геленджике, "Машук" в Пятигорске и "Сосны" в поселке Быково Московской области.
Среди слепых было немало знаменитых людей: древнегреческий поэт Гомер, подаривший миру "Илиаду" и "Одиссею", святая Матрона Московская, создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик Николас Сондерсон. Не от рождения были слепыми итальянский физик, механик, философ, математик и астроном Галилео Галилей, американский репортер и издатель Джозеф Пулитцер, чьим именем названа престижная премия в области журналистики, известный русский математик Николай Лобачевский.
Мировую известность получил слепой от рождения американский музыкант и композитор Стиви Уандер. Также известны слепые солисты – итальянский лирический тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМеждународный день слепыхРоссия
 
 
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