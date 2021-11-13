https://ria.ru/20211113/rosgvardiya-1758902654.html
В Росгвардии рассказали о новой бронированной машине для подразделений РХБЗ
В Росгвардии рассказали о новой бронированной машине для подразделений РХБЗ - РИА Новости, 13.11.2021
В Росгвардии рассказали о новой бронированной машине для подразделений РХБЗ
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии примут на вооружение новую бронемашину, которая в автоматизированном режиме будет... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:57
2021-11-13T12:57
2021-11-13T13:08
безопасность
войска рхбз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии примут на вооружение новую бронемашину, которая в автоматизированном режиме будет проводить замеры показателей окружающей среды без выхода людей в зараженную атмосферу, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела РХБЗ Росгвардии Сергей Богданов."К приему на снабжение готовится бронированная машина РХБ разведки. Эксплуатация этого образца позволит в автоматизированном режиме проводить замеры и брать пробы без выхода расчета машины в зараженную атмосферу", - рассказал Богданов.Он добавил, что ведомство постоянно совершенствует имеющие средства защиты органов дыхания и новые методики борьбы с коронавирусом.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20211103/zakupki-1757475210.html
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безопасность, войска рхбз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
12:57 13.11.2021 (обновлено: 13:08 13.11.2021)
В Росгвардии рассказали о новой бронированной машине для подразделений РХБЗ
В Росгвардии рассказали о новой машине для РХБЗ, собирающей пробы автоматически