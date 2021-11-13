https://ria.ru/20211113/rebenok-1758931719.html

Жительница Калининграда оставила новорожденного на улице в пакете

Жительница Калининграда оставила новорожденного на улице в пакете - РИА Новости, 13.11.2021

Жительница Калининграда оставила новорожденного на улице в пакете

Жительница Калининграда родила в подъезде и вынесла новорожденного на улицу в полиэтиленовом пакете, по данному факту следователи регионального управления... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:47

2021-11-13T17:47

2021-11-13T17:47

происшествия

калининград

ребенок

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КАЛИНИНГРАД , 13 ноя – РИА Новости. Жительница Калининграда родила в подъезде и вынесла новорожденного на улицу в полиэтиленовом пакете, по данному факту следователи регионального управления Следственного комитета проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел в одном из домов на улице Киевской. По предварительным данным, 33-летняя калининградка самостоятельно родила ребёнка на лестничной площадке, положила его в полиэтиленовый пакет и вышла из подъезда. Женщину заметили жильцы дома и вызвали полицию.Отмечается, что родившая ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Новорожденного мальчика увезли в Детскую областную больницу Калининграда, его мать также была госпитализирована. В настоящее время следствием детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211103/omsk-1757500837.html

калининград

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2021

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происшествия, калининград, ребенок