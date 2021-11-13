https://ria.ru/20211113/proisshestvie-1758910546.html
Житель Перми, прозванный "призраком", приклеил себя к двери экс-подруги
Житель Перми, прозванный "призраком", приклеил себя к двери экс-подруги - РИА Новости, 13.11.2021
Житель Перми, прозванный "призраком", приклеил себя к двери экс-подруги
Пермская полиция проводит проверку после того, как местный житель, прозванный "призраком", приклеил себя к двери квартиры бывшей возлюбленной, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:45
2021-11-13T14:45
2021-11-13T16:26
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 13 ноя — РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после того, как местный житель, прозванный "призраком", приклеил себя к двери квартиры бывшей возлюбленной, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Информация об инциденте ранее появилась в Сети. Уточнялось, что таким необычным способом пермский "призрак" пытался забрать свои вещи, оставленные у девушки после расставания."По "истории с клеем": материал зарегистрирован, проводится проверка", — рассказали в ведомстве.Осведомленный источник агентства добавил, что на место происшествия вызывали скорую медицинскую помощь.Весной 2021 года в соцсетях появились видео с "призраком", который ходит по подъезду дома в Мотовилихинском районе Перми. Человек в белой простыне больше года терроризировал семью пермячки: выбивал окна в их квартире, разрисовывал подъезд, царапал дверь. Женщина жаловалась в полицию — сотрудники ведомства вычислили, что это ее бывший сожитель, с которым она рассталась некоторое время назад. Мужчину прозвали "пермским призраком" или "пермским Фантомасом".
https://ria.ru/20180821/1526966002.html
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Кадры с вандалом-призраком в Перми
В Сети распространяется видео с "призраком". Говорят, этот мужчина уже больше года терроризирует одну семью: выбивает окна в их квартире, разрисовывает подъезд, царапает дверь. Пострадавшие якобы подали уже больше 30 заявлений в полицию, но преступника до сих пор не задержали.
2021-11-13T14:45
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РИА Новости
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происшествия, пермь
14:45 13.11.2021 (обновлено: 16:26 13.11.2021)
Житель Перми, прозванный "призраком", приклеил себя к двери экс-подруги
Житель Перми, прозванный "призраком", приклеил себя на суперклей к двери экс-подруги