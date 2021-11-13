https://ria.ru/20211113/pogoda-1758881074.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 13.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, осадки в виде дождей и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, температура воздуха до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:23

2021-11-13T09:23

2021-11-13T09:23

москва

центр "фобос"

погода

михаил леус

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождей и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, температура воздуха до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Мы ожидаем сегодня облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождей. Температура в столице останется на 4-5 градусов выше нормы - плюс 3-5 в столице, а в Подмосковье плюс 1-6", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центр "фобос", погода, михаил леус