Бейонсе, Placebo и Uma2rman: музыкальные новинки недели

Бейонсе, Placebo и Uma2rman: музыкальные новинки недели

2021-11-13T07:00

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ноябрь — самое время, чтобы о чем-то поразмышлять и погрустить. В декабре с новогодней суетой на это попросту не останется времени. Поэтому и музыканты пока поют о разных проблемах. Бейонсе, например, о внутренней силе, а Placebo о разрушительной силе интернета. Что еще интересного вышло на этой неделе — в подборке РИА Новости. Бейонсе призывает быть сильнее в "Be Alive"Когда певица выпускает новую композицию, то делает это громко и эффектно. Так вышло и с песней "Be Alive", которая войдет в саундтрек драматического фильма "Король Ричард" о звездах тенниса сестрах Уильямс. Их отца сыграл Уилл Смит.Хотя премьера фильма состоится только на следующей неделе, Бейонсе уже сейчас дала понять, что лента тронет до глубины души. R&B-дива, как обычно, поет мощно, проникновенно и не забывает "порычать" на верхах. А простой ритм, сопровождающий мелодию, напоминает не иначе, как стук мяча о теннисный корт.Placebo размышляют о разрушенной приватности в "Sirrounded By Spies"Участники британской рок-группы наконец-то объявили дату выхода их нового студийного альбома. Сборник под названием "Never Let Me Go" увидит свет 25 марта 2022 года. Чтобы отпраздновать эту новость (все-таки это будет первый большой релиз Placebo с 2013 года), музыканты выпустили сингл "Sirrounded By Spies". Он стал вторым с будущей пластинки после "Beautiful James", выпущенного в сентябре.По словам фронтмена Брайана Молко, на написание этой песни его вдохновили соседи, которые "гнусно шпионили" за ним. Эта история заставила музыканта задуматься о том, что в мир высоких технологий конфиденциальность многих людей "была разрушена и украдена" теми же видеокамерами и интернетом.Используя знаменитый "метод нарезки" Уильяма Берроуза, когда готовый текст разбивают на фрагменты и превращают их в новое произведение, Молко создал мрачную историю, пропитанную "безнадежностью и страхом". Розалия и The Weeknd приглашают станцевать бачату под "La Fama"После успеха двуязычного ремикса на хит "Blinding Lights" испанская певица Розалия и канадский музыкант The Weeknd снова объединились. На этот раз ради знойного трека в стиле бачата "La Fama".Чувственные партии Розалии в сочетании со звонким вокалом The Weeknd и элементами электропопа заставляют двигать в такт бедрами и мечтать об отдыхе где-нибудь в Доминикане или на Кубе.В клипе к "La Fama" Розалия, кстати, делает тоже самое. Соблазняет The Weeknd жгучими танцами и коротким блестящим платьем. Но для его героя все, как обычно, заканчивается печально. "La Fama" — заглавный сингл с грядущего третьего студийного альбома Розалии "Motomami". Певица планирует выпустить его в следующем году.Uma2rman поет о настоящей любви в "Поговори со мной"Участники рок-группы Uma2rman решили рассказать "просто о главном" , выпустив лирическую песню о любви "Поговори со мной", а заодно и клип на нее."Молчание бывает разным. Там, где кончается любовь, появляется пустота, которую невозможно ничем заполнить. Но те, кто должен быть вместе, найдут способы превратить ее в воздух – а значит, и в слова, которые помогут вернуться назад", — уверен Владимир Кристовский, который написал эти слова в Instagram.Клип на песню получился таким же душевным и нежным, как и композиция. Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь в ролике Владимир Кристовский снялся со своей супругой Ольгой Пилевской. Вместе они демонстрируют как любят друг друга на фоне Невы без всякой актерской игры.HammAli & Navai & Jah Khalib: "Боже, как я завидую!" К счастью, не Кристовскому и его женеДуэт HammAli & Navai и рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) выпустили грустный трек под названием "Боже, как я завидую!" Эта работа напоминает предыдущие песни, созданные музыкантами. Они вновь размышляют о несостоявшейся любви и одиночестве, что трудно назвать хитом. С другой стороны, что еще слушать в ноябре, когда золотая осень прошла, а до Нового года еще долго? Да и поклонники артистов написали, что для них этот трек "бальзам для души".

