https://ria.ru/20211113/moskva-1758895974.html

В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом - РИА Новости, 13.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 1160 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 756 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:01

2021-11-13T12:01

2021-11-13T12:01

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1160 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 756 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1160 человек. На ИВЛ находятся 756 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6597 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 674 966. Помимо этого сообщается, что в столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758892451.html

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2021

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