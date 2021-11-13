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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/moskva-1758895974.html
В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом - РИА Новости, 13.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 1160 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 756 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:01
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распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1160 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 756 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1160 человек. На ИВЛ находятся 756 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6597 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 674 966. Помимо этого сообщается, что в столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:01 13.11.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1160 человек с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1160 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 756 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 4185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1160 человек. На ИВЛ находятся 756 человек",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6597 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 674 966. Помимо этого сообщается, что в столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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