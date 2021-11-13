https://ria.ru/20211113/migranty-1758945534.html

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск - РИА Новости, 13.11.2021

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск с 13 ноября из-за кризиса на польско-белорусской границе, следует из заявления... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T20:07

2021-11-13T20:07

2021-11-13T20:44

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

сирия

европа

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/23/1523992380_0:233:4469:2747_1920x0_80_0_0_8346c880a883a9a39817a6e697465507.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск с 13 ноября из-за кризиса на польско-белорусской границе, следует из заявления компании.Согласно заявлению, решение принято также в связи с тем, что большинство пассажиров авиакомпании имеют сирийское гражданство, и отличить путешественников от мигрантов сложно.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211113/migranty-1758938188.html

сирия

европа

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, сирия, европа, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, авиакомпании, мигранты