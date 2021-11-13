13:29 13.11.2021 (обновлено: 13:53 13.11.2021)
В Минске заявили, что готовы к диалогу с Европой о миграционном кризисе
Пресс-секретарь Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу с Европой о мигрантах
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя возможность разговора главы государства Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила РИА Новости, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения.
"Скажу Вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", - заявила Эйсмонт в субботу, отвечая на вопрос о наличии готовности главы белорусского государства обсуждать тему разрешение миграционного кризиса с Меркель и другими европейскими политиками.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что врио канцлера ФРГ и президент Белоруссии готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.