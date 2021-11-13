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У мигрантов на границе Белоруссии уже заканчиваются деньги, заявил Путин
У мигрантов на границе Белоруссии уже заканчиваются деньги, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021
У мигрантов на границе Белоруссии уже заканчиваются деньги, заявил Путин
Мигранты на границе Белоруссии и Польши достаточно обеспеченные, но у них уже заканчиваются деньги, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:17
2021-11-13T11:17
в мире
белоруссия
минск
латвия
владимир путин
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мигранты на границе Белоруссии и Польши достаточно обеспеченные, но у них уже заканчиваются деньги, заявил президент России Владимир Путин."Они сидят там без средств к существованию, заканчиваются средства. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные. Но деньги-то ниоткуда не берутся, они только тратятся теми людьми, которые сидят на границе", - сказал он в интервью в эфире канала "Россия 24"."Да, людей жалко, конечно. Я сейчас не говорю ни о причинах, ни о том, что там происходит. Но жалко людей, безусловно", - добавил Путин.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211113/putin-1758889113.html
белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, латвия, владимир путин, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:17 13.11.2021
 
У мигрантов на границе Белоруссии уже заканчиваются деньги, заявил Путин

Путин заявил, что мигранты в Белоруссии обеспеченные, но у них уже заканчиваются деньги

© REUTERSДети в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии
Дети в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© REUTERS
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мигранты на границе Белоруссии и Польши достаточно обеспеченные, но у них уже заканчиваются деньги, заявил президент России Владимир Путин.
"Они сидят там без средств к существованию, заканчиваются средства. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные. Но деньги-то ниоткуда не берутся, они только тратятся теми людьми, которые сидят на границе", - сказал он в интервью в эфире канала "Россия 24".
"Да, людей жалко, конечно. Я сейчас не говорю ни о причинах, ни о том, что там происходит. Но жалко людей, безусловно", - добавил Путин.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Люди в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 11:02
Россия не связана с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, заявил Путин
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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