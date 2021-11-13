https://ria.ru/20211113/magomedov-1758884674.html
Бойца ММА Нурмагомедова доставили в Махачкалу
Бойца ММА Нурмагомедова доставили в Махачкалу - РИА Новости, 13.11.2021
Бойца ММА Нурмагомедова доставили в Махачкалу
Профессионального бойца ММА Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова, подозреваемых в наезде на полицейского возле аэропорта Махачкалы, доставили в столицу... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:15
2021-11-13T10:15
2021-11-13T12:20
происшествия
махачкала
александр бастрыкин
ufc
bellator
россия
усман нурмагомедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 ноя — РИА Новости. Профессионального бойца ММА Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова, подозреваемых в наезде на полицейского возле аэропорта Махачкалы, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением неустановленного лица, автомобиль был с тонированными стеклами и не имел номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего. "Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов этой ночью были доставлены в аэропорт Махачкалы для дальнейшего разбирательства", — рассказал собеседник агентства.Двадцатитрехлетний Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC в легком весе. В конце октября Усман Нурмагомедов одержал победу над финном Патриком Пьетилой в рамках первого турнира Bellator на территории России.
https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, александр бастрыкин, ufc, bellator, россия, усман нурмагомедов
10:15 13.11.2021 (обновлено: 12:20 13.11.2021)
Бойца ММА Нурмагомедова доставили в Махачкалу
Бойца ММА Нурмагомедова, подозреваемого в наезде на полицейского, доставили в Махачкалу