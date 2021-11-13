https://ria.ru/20211113/magomedov-1758884674.html

Бойца ММА Нурмагомедова доставили в Махачкалу

Бойца ММА Нурмагомедова доставили в Махачкалу - РИА Новости, 13.11.2021

Бойца ММА Нурмагомедова доставили в Махачкалу

Профессионального бойца ММА Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова, подозреваемых в наезде на полицейского возле аэропорта Махачкалы, доставили в столицу... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:15

2021-11-13T10:15

2021-11-13T12:20

происшествия

махачкала

александр бастрыкин

ufc

bellator

россия

усман нурмагомедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg

МАХАЧКАЛА, 13 ноя — РИА Новости. Профессионального бойца ММА Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова, подозреваемых в наезде на полицейского возле аэропорта Махачкалы, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением неустановленного лица, автомобиль был с тонированными стеклами и не имел номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего. "Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов этой ночью были доставлены в аэропорт Махачкалы для дальнейшего разбирательства", — рассказал собеседник агентства.Двадцатитрехлетний Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC в легком весе. В конце октября Усман Нурмагомедов одержал победу над финном Патриком Пьетилой в рамках первого турнира Bellator на территории России.

https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, александр бастрыкин, ufc, bellator, россия, усман нурмагомедов