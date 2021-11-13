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"Приключился тут кошмарик": мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП

"Приключился тут кошмарик": мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП - РИА Новости, 13.11.2021

"Приключился тут кошмарик": мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после аварии написал и опубликовал стихотворение, где признался, что сам нарушил правила дорожного движения. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T04:56

2021-11-13T04:56

2021-11-13T13:38

происшествия

общество

петрозаводск

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после аварии написал и опубликовал стихотворение, где признался, что сам нарушил правила дорожного движения.Ранее Любарский сообщил, что в пятницу вечером получил перелом ноги в результате аварии и сейчас ждет операции.Он также опубликовал фотографию ноги в гипсе.

петрозаводск

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происшествия, общество, петрозаводск