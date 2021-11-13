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"Приключился тут кошмарик": мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП
"Приключился тут кошмарик": мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП - РИА Новости, 13.11.2021
"Приключился тут кошмарик": мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после аварии написал и опубликовал стихотворение, где признался, что сам нарушил правила дорожного движения. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T04:56
2021-11-13T04:56
2021-11-13T13:38
происшествия
общество
петрозаводск
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после аварии написал и опубликовал стихотворение, где признался, что сам нарушил правила дорожного движения.Ранее Любарский сообщил, что в пятницу вечером получил перелом ноги в результате аварии и сейчас ждет операции.Он также опубликовал фотографию ноги в гипсе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, общество, петрозаводск
04:56 13.11.2021 (обновлено: 13:38 13.11.2021)
"Приключился тут кошмарик": мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП
Мэр Петрозаводска Любарский в стихах признал свою вину в ДТП, в котором сломал ногу
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после аварии написал и опубликовал стихотворение, где признался, что сам нарушил правила дорожного движения.
Ранее Любарский сообщил, что в пятницу вечером получил перелом ноги в результате аварии и сейчас ждет операции.
"Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик, / По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик, / Тем не менее он сам правила нарушил / И толкнул чужой седан центнеровой тушей. / Слава Богу, живы все, и водитель тоже. / Помним, правила, друзья, нарушать негоже", — написал Любарский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также опубликовал фотографию ноги в гипсе.