https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914797.html
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:15
2021-11-13T15:15
2021-11-13T16:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой."Президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."В противном случае страну уничтожим", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914234.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
15:15 13.11.2021 (обновлено: 16:00 13.11.2021)
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой
Лукашенко: Белоруссия должна остаться президентской республикой, иначе "страну уничтожим"