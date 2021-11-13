https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914797.html

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:15

2021-11-13T15:15

2021-11-13T16:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой."Президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."В противном случае страну уничтожим", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914234.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко