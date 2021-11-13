https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914234.html

Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска

Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска

Гибридная атака против Белоруссии, начавшаяся во время выборов 2020 года, продолжается и сейчас, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:09

2021-11-13T15:09

2021-11-13T15:09

в мире

белоруссия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гибридная атака против Белоруссии, начавшаяся во время выборов 2020 года, продолжается и сейчас, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Прошлогодние события показали: это же была гибридная атака, и она продолжается – на нашу государственность, наше государство", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911927.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии