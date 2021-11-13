https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914234.html
Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска
Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска
Гибридная атака против Белоруссии, начавшаяся во время выборов 2020 года, продолжается и сейчас, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:09
2021-11-13T15:09
2021-11-13T15:09
в мире
белоруссия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гибридная атака против Белоруссии, начавшаяся во время выборов 2020 года, продолжается и сейчас, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Прошлогодние события показали: это же была гибридная атака, и она продолжается – на нашу государственность, наше государство", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска
Лукашенко заявил, что гибридная атака против Минска, начавшаяся в 2020 году, продолжается