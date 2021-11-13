https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913341.html

В Европе не осталось мощных лидеров, считает Лукашенко

В Европе не осталось мощных лидеров, считает Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021

В Европе не осталось мощных лидеров, считает Лукашенко

Мощных лидеров в Европе сегодня нет, там идут "накаты" друг на друга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:04

2021-11-13T15:04

2021-11-13T15:04

в мире

европа

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощных лидеров в Европе сегодня нет, там идут "накаты" друг на друга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Нет там сегодня политиков, которые бы радели за народ. А вот за свой карман, хорошо пожить, взятки и прочее... Никакой там свободы слова нет", - сказал Лукашенко."Поэтому в Европе нет сегодня мощных лидеров. Идут какие-то драчки, накаты друг на друга... Нет там... сегодня людей, способных творить историю. Обеднела, обнищала Европа", - добавил он.

https://ria.ru/20211113/donbass-1758912688.html

европа

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в мире, европа, александр лукашенко