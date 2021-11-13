https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913341.html
В Европе не осталось мощных лидеров, считает Лукашенко
В Европе не осталось мощных лидеров, считает Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021
В Европе не осталось мощных лидеров, считает Лукашенко
Мощных лидеров в Европе сегодня нет, там идут "накаты" друг на друга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:04
2021-11-13T15:04
2021-11-13T15:04
в мире
европа
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощных лидеров в Европе сегодня нет, там идут "накаты" друг на друга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Нет там сегодня политиков, которые бы радели за народ. А вот за свой карман, хорошо пожить, взятки и прочее... Никакой там свободы слова нет", - сказал Лукашенко."Поэтому в Европе нет сегодня мощных лидеров. Идут какие-то драчки, накаты друг на друга... Нет там... сегодня людей, способных творить историю. Обеднела, обнищала Европа", - добавил он.
https://ria.ru/20211113/donbass-1758912688.html
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в мире, европа, александр лукашенко
В Европе не осталось мощных лидеров, считает Лукашенко
Лукашенко заявил, что в Европе не осталось мощных лидеров, способных творить историю