https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913032.html

Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности

Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности

Белоруссия и Россия проводили и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что никакому Западу не снилось, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:02

2021-11-13T15:02

2021-11-13T16:10

безопасность

минск

москва

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Белоруссия и Россия проводили и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что никакому Западу не снилось, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."А оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".На уточняющий вопрос, совместные ли это операции, Лукашенко ответил: "Конечно"."У нас вообще нет никаких проблем. Если нам надо подключиться, ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть он значительно меньше, но это кулак мощный", - добавил он.По его словам, у Белоруссии и России оружие одинаковое."Российским, советским оружием мы пользуемся так же, как и вы. У нас тактика, теория, практика, у нас все в принципе как было, так и осталось. Это дает нам возможность, разговаривая на одном языке, спецслужбам проводить совместные операции", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758915103.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/belorussiya-1758772102.html

минск

москва

белоруссия

россия

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безопасность, минск, москва, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, россия