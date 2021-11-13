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https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913032.html
Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности
Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности
Белоруссия и Россия проводили и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что никакому Западу не снилось, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:02
2021-11-13T16:10
безопасность
минск
москва
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Белоруссия и Россия проводили и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что никакому Западу не снилось, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."А оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".На уточняющий вопрос, совместные ли это операции, Лукашенко ответил: "Конечно"."У нас вообще нет никаких проблем. Если нам надо подключиться, ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть он значительно меньше, но это кулак мощный", - добавил он.По его словам, у Белоруссии и России оружие одинаковое."Российским, советским оружием мы пользуемся так же, как и вы. У нас тактика, теория, практика, у нас все в принципе как было, так и осталось. Это дает нам возможность, разговаривая на одном языке, спецслужбам проводить совместные операции", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758915103.html
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безопасность, минск, москва, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, россия
15:02 13.11.2021 (обновлено: 16:10 13.11.2021)
 
Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности

Лукашенко о сотрудничестве с Москвой: такие операции проводили, что Западу не снилось

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Белоруссия и Россия проводили и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что никакому Западу не снилось, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"А оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко
На уточняющий вопрос, совместные ли это операции, Лукашенко ответил: "Конечно".
"У нас вообще нет никаких проблем. Если нам надо подключиться, ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть он значительно меньше, но это кулак мощный", - добавил он.
"Все-таки все было сконцентрировано в свое время в Москве – и советская разведка, и контрразведка. Это же огромная база, это знания. И (президент России Владимир - ред.) Путин открыл это для белорусов. Мы вместе учимся, смотрим, как у нас, как у вас, и делаем соответствующие выводы. Военные и дипломаты – это образец наших отношений", - отметил Лукашенко.
По его словам, у Белоруссии и России оружие одинаковое.
"Российским, советским оружием мы пользуемся так же, как и вы. У нас тактика, теория, практика, у нас все в принципе как было, так и осталось. Это дает нам возможность, разговаривая на одном языке, спецслужбам проводить совместные операции", - сказал Лукашенко.
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БезопасностьМинскМоскваБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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