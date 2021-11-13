https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758945117.html

Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию

Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 13.11.2021

Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T20:04

2021-11-13T20:04

2021-11-13T20:08

распространение коронавируса

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника."На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на COVID. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию", - написал Никитин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор уточнил, что намерен регулярно сдавать ПЦР-тесты. "Пока работаю дистанционно. Если все будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу", - добавил Никитин.

новгородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, андрей никитин (политик), новгородская область, коронавирус в россии