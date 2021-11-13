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Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию
Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 13.11.2021
Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T20:04
2021-11-13T20:04
2021-11-13T20:08
распространение коронавируса
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника."На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на COVID. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию", - написал Никитин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор уточнил, что намерен регулярно сдавать ПЦР-тесты. "Пока работаю дистанционно. Если все будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу", - добавил Никитин.
новгородская область
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, коронавирус в россии
20:04 13.11.2021 (обновлено: 20:08 13.11.2021)
Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию
Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника