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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758925351.html
В Краснодарском крае резко выросло число новых случаев COVID-19
В Краснодарском крае резко выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021
В Краснодарском крае резко выросло число новых случаев COVID-19
Резкий 23-процентный скачок числа заразившихся коронавирусом зафиксирован на Кубани за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:45
2021-11-13T16:45
распространение коронавируса
краснодарский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Резкий 23-процентный скачок числа заразившихся коронавирусом зафиксирован на Кубани за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб региона.Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.В четверг власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, в пятницу, когда суточный показатель заболевших достиг 350 человек, они продлили ранее установленные ограничения.По данным регионального минздрава, всего на Кубани с начала пандемии инфицировано 85 677 человек, 7976 пациентов спасти не удалось, за минувшие сутки умерли 50 человек.В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных и центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html
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краснодарский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:45 13.11.2021
 
В Краснодарском крае резко выросло число новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае зафиксировали резкий скачок по числу новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Резкий 23-процентный скачок числа заразившихся коронавирусом зафиксирован на Кубани за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб региона.
Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.
В четверг власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, в пятницу, когда суточный показатель заболевших достиг 350 человек, они продлили ранее установленные ограничения.
"Инфекцию подтвердили у 420 человек", - сообщил оперштаб в субботу. Таким образом, всего за сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло более чем на 20%.
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По данным регионального минздрава, всего на Кубани с начала пандемии инфицировано 85 677 человек, 7976 пациентов спасти не удалось, за минувшие сутки умерли 50 человек.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных и центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
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