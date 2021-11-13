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В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.11.2021
В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 256, до 9 031 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:34
2021-11-13T11:34
2021-11-13T11:34
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 256, до 9 031 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 256 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 688 (9,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 9 031 851 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом