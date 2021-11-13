https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758892798.html

В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.11.2021

В России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 256, до 9 031 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:34

2021-11-13T11:34

2021-11-13T11:34

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752494845_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_9100342639d3ca6c71e66ca0164069ae.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 256, до 9 031 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 256 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 688 (9,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 9 031 851 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии