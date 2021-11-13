https://ria.ru/20211113/koloniya-1758881753.html
Сбежавшего из колонии в Свердловской области преступника задержали
Сбежавшего из колонии в Свердловской области преступника задержали - РИА Новости, 13.11.2021
Сбежавшего из колонии в Свердловской области преступника задержали
Осужденный за убийство, сбежавший из исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Свердловской области, задержан, сообщило в субботу ГУ ФСИН по региону. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T09:32
2021-11-13T09:32
2021-11-13T13:21
происшествия
свердловская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Осужденный за убийство, сбежавший из исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Свердловской области, задержан, сообщило в субботу ГУ ФСИН по региону."Сегодня утром в городе Нижний Тагил задержан осужденный Бас Роман Александрович. Сопротивления сотрудникам ГУ ФСИН он не оказывал", — говорится в сообщении.Ранее управление ведомства сообщало, что мужчина был осужден по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство") к наказанию в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Позже суд перевел осужденного на участок колонии-поселения, расположенный в колонии строгого режима, так как у него было взысканий.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/psikhbolnitsa-1757745147.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
09:32 13.11.2021 (обновлено: 13:21 13.11.2021)
Сбежавшего из колонии в Свердловской области преступника задержали
Сбежавшего из свердловской колонии преступника, осужденного за убийство, задержали