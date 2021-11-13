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Сбежавшего из колонии в Свердловской области преступника задержали

Сбежавшего из колонии в Свердловской области преступника задержали - РИА Новости, 13.11.2021

Сбежавшего из колонии в Свердловской области преступника задержали

Осужденный за убийство, сбежавший из исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Свердловской области, задержан, сообщило в субботу ГУ ФСИН по региону. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:32

2021-11-13T09:32

2021-11-13T13:21

происшествия

свердловская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Осужденный за убийство, сбежавший из исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Свердловской области, задержан, сообщило в субботу ГУ ФСИН по региону."Сегодня утром в городе Нижний Тагил задержан осужденный Бас Роман Александрович. Сопротивления сотрудникам ГУ ФСИН он не оказывал", — говорится в сообщении.Ранее управление ведомства сообщало, что мужчина был осужден по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство") к наказанию в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Позже суд перевел осужденного на участок колонии-поселения, расположенный в колонии строгого режима, так как у него было взысканий.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/psikhbolnitsa-1757745147.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)