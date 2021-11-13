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Шоубиз
https://ria.ru/20211113/golos-1758706899.html
"Голос": кто из конкурсантов Евровидения пришел на российское шоу
"Голос": кто из конкурсантов Евровидения пришел на российское шоу - РИА Новости, 13.11.2021
"Голос": кто из конкурсантов Евровидения пришел на российское шоу
Завершились слепые прослушивания десятого сезона шоу "Голос". Среди прошедших в следующий этап оказался участник Евровидения–2015 Юрий Навроцкий, представлявший РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:00
2021-11-13T12:04
шоубиз
шоу "голос"
дима билан (виктор белан)
леонид агутин
полина гагарина
александр градский
"голос"
евровидение
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МОСКВА, 13 ноя РИА Новости. Завершились слепые прослушивания десятого сезона шоу "Голос". Среди прошедших в следующий этап оказался участник Евровидения–2015 Юрий Навроцкий, представлявший Белоруссию. И он не первый певец, который после песенного форума пришел на российский проект. Кто из конкурсантов Евровидения попробовал свои силы в "Голосе" – в материале РИА Новости. Юрий Навроцкий: Евровидение–2015/"Голос-2021""Отлично, мягко, филигранно, все по нотам. Я ждал первый выход на верх, и ты в него классно попал, — я сразу на кнопку нажал", — заявил Леонид Агутин на слепых прослушиваниях. Хотя, как отметили наставники, вторая часть выступления Навроцкого не была идеальной, все же к нему повернулись трое судей из четырех: Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея. Дослушал выступление, сидя в кресле спиной к исполнителю, только Дима Билан. В итоге участник выбрал команду Агутина. Навроцкий покорял Европу под псевдонимом Uzari вместе со скрипачкой Маймуной. Он исполнял песню Time, но в финал не прошел.К тому же Навроцкий оказался не новичком на "Голосе". В 2016 году он участвовал в украинской версии проекта, но дальше этапа поединков пройти не смог. Хотя "Голос" в разных странах делается по общему шаблону, в подходах продюсеров есть различия, отметил певец. "На Украине продюсеры работают над концептуальностью проекта от начала до финала шоу и предлагают артистам аранжировки, в России – наоборот, сами певцы выбирают, то есть у нас появляется больше свободы. Это не хорошо и не плохо, в каждом подходе есть плюсы и минусы", – сказал музыкант. Амината Савадого: Евровидение–2015/"Голос-2016"Еще одна участница Евровидения–2015 пела на российском "Голосе". Амината Савадого представляла Латвию с песней Love Injected и заняла шестое место. Там она познакомилась с Полиной Гагариной, которая выступала от России, а затем стала наставницей "Голоса". На слепых прослушиваниях к Аминате повернулись два наставника, и оба были на Евровидении: Полина Гагарина и Дима Билан. Амината решила, что дружба работе не помеха, и стала частью команды Полины. Латвийская певица выбыла из соревнования на этапе "Нокауты". Савадого не стала скрывать, что сильно переживала перед прослушиванием на "Голосе".Амината признавалась, что на европейском конкурсе волновалась даже меньше.Интарс Бусулис: Евровидение–2009/"Голос-2014"В 2009 году от Латвии на Евровидение отправился Интарс Бусулис, и пел, кстати, на русском языке. Но с треком "Пробка" в финал не попал. В 2014-м Интарс решился принять участие в "Голосе". На слепых прослушиваниях к нему повернулись Пелагея и Агутин. Певец выбрал команду Леонида и дошел до полуфинала. Певец также признался, что на Евровидении "было больше суеты, связанной с прессой". К тому же, у конкурса и шоу разные доли ответственности: если в Европе исполнитель представляет страну, то на телевизионном проекте – только себя и наставника. Петр Елфимов: Евровидение–2009/"Голос–2013"Годом ранее в российском "Голосе" был еще один участник Евровидения–2009 – Петр Елфимов. Он представлял Белоруссию и также не прошел в финал. В "Голосе" ему повезло больше – в команде Агутина он дошел до четвертьфинала. Елфимов в разговоре с РИА Новости сравнил оба конкурса. По его мнению, "Голос" отнимает больше сил и эмоций. Мария Кац: Евровидение–1994/"Голос-2015"Приняла участие в "Голосе" и российская конкурсантка на Евровидении. Мария Кац была первой, кто представил нашу страну на европейском смотре. В 1994 году она исполнила песню "Вечный странник" под псевдонимом Юдифь, заняла девятое место. Принять участие в "Голосе" Кац решила, потому что, как она сама призналась, ее зовут давать интервью в качестве "ветерана Евровидения", но при этом "не дают петь".Кроме того, Кац поделилась, что "Голос" стал для нее более физически затратным, хотя масштабы Евровидения несравнимо больше. "На Евровидении все рассчитано по минутам, у артиста есть четкое понимание процесса. Кроме того, у каждого была своя гримерка. На "Голосе" такого нет – мы переодевались в одной комнатке, грим могли наложить в девять утра, а запись программы могла начаться в 23:00", — вспоминает Мария. Дина Гарипова: "Голос-2012"/Евровидение–2013В некоторых странах, например, в Хорватии, участники "Голоса" становились конкурсантами на Евровидении. Так случилось и в России. Дина Гарипова, которая победила в первом сезоне шоу, была отобрана Первым каналом для участия в европейском смотре. На "Голосе" она стала последним исполнителем, кто вышел на сцену в рамках слепых прослушиваний. К ней повернулся Александр Градский, в его команде оставалось одно вакантное место. На Евровидении Гарипова исполнила песню What If и заняла пятое место. Кроме того, в креслах наставников в разные годы были звезды Евровидения. Это триумфатор конкурса 2008 года Дима Билан, серебряная призерка 2015-ого Полина Гагарина, еще одна обладательница второго места Ани Лорак (представляла Украину в 2008 году), Светлана Лобода (Украина, 2009 год, 12 место).
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шоу "голос", дима билан (виктор белан), леонид агутин, полина гагарина, александр градский, "голос", евровидение
08:00 13.11.2021 (обновлено: 12:04 13.11.2021)
 

"Голос": кто из конкурсантов Евровидения пришел на российское шоу

© Фото : Первый канал/Максим ЛиУчастник шоу "Голос" Юрий Навроцкий
Участник шоу Голос Юрий Навроцкий - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Первый канал/Максим Ли
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МОСКВА, 13 ноя РИА Новости. Завершились слепые прослушивания десятого сезона шоу "Голос". Среди прошедших в следующий этап оказался участник Евровидения–2015 Юрий Навроцкий, представлявший Белоруссию. И он не первый певец, который после песенного форума пришел на российский проект. Кто из конкурсантов Евровидения попробовал свои силы в "Голосе" – в материале РИА Новости.

Юрий Навроцкий: Евровидение–2015/"Голос-2021"

"Отлично, мягко, филигранно, все по нотам. Я ждал первый выход на верх, и ты в него классно попал, — я сразу на кнопку нажал", — заявил Леонид Агутин на слепых прослушиваниях.
Хотя, как отметили наставники, вторая часть выступления Навроцкого не была идеальной, все же к нему повернулись трое судей из четырех: Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея. Дослушал выступление, сидя в кресле спиной к исполнителю, только Дима Билан. В итоге участник выбрал команду Агутина.
Навроцкий покорял Европу под псевдонимом Uzari вместе со скрипачкой Маймуной. Он исполнял песню Time, но в финал не прошел.

"Евровидение – это конкурс песни, а "Голос" – исполнителей. На "Голосе", особенно у тех, кто доходит до финальных этапов, больше эфиров, а значит и шире возможности показать себя. На Евровидении у тебя одна песня и максимум два эфира: полуфинал и финал. И ты свою песню репетируешь столько раз до конкурса, что отточено буквально все – каждый вздох. И тебя ассоциируют только с ней. Соответственно, в "Голосе" этого нет", – сказал Навроцкий корреспонденту РИА Новости.

К тому же Навроцкий оказался не новичком на "Голосе". В 2016 году он участвовал в украинской версии проекта, но дальше этапа поединков пройти не смог.
Хотя "Голос" в разных странах делается по общему шаблону, в подходах продюсеров есть различия, отметил певец.
"На Украине продюсеры работают над концептуальностью проекта от начала до финала шоу и предлагают артистам аранжировки, в России – наоборот, сами певцы выбирают, то есть у нас появляется больше свободы. Это не хорошо и не плохо, в каждом подходе есть плюсы и минусы", – сказал музыкант.

Амината Савадого: Евровидение–2015/"Голос-2016"

Еще одна участница Евровидения–2015 пела на российском "Голосе". Амината Савадого представляла Латвию с песней Love Injected и заняла шестое место. Там она познакомилась с Полиной Гагариной, которая выступала от России, а затем стала наставницей "Голоса".
На слепых прослушиваниях к Аминате повернулись два наставника, и оба были на Евровидении: Полина Гагарина и Дима Билан.

"Мне сейчас неловко быть в кресле наставника, потому что на Евровидении я отметила ее шикарную песню, образ и абсолютно феноменальный голос с космическим диапазоном, который не знает границ", — уверяла Гагарина.

Амината решила, что дружба работе не помеха, и стала частью команды Полины. Латвийская певица выбыла из соревнования на этапе "Нокауты".
Савадого не стала скрывать, что сильно переживала перед прослушиванием на "Голосе".

"Всю ночь не спала перед выступлением", — говорила певица в интервью для Первого.

Амината признавалась, что на европейском конкурсе волновалась даже меньше.

Интарс Бусулис: Евровидение–2009/"Голос-2014"

В 2009 году от Латвии на Евровидение отправился Интарс Бусулис, и пел, кстати, на русском языке. Но с треком "Пробка" в финал не попал.
В 2014-м Интарс решился принять участие в "Голосе". На слепых прослушиваниях к нему повернулись Пелагея и Агутин. Певец выбрал команду Леонида и дошел до полуфинала.

"Евровидение — концерт, шоу, где основная фишка — это не спеть песню, а сделать из нее номер. Но в любом случае побеждает самая лучшая композиция. В "Голосе" же выигрывает исполнитель", — поделился своим мнением Интарс с корреспондентом РИА Новости.

Певец также признался, что на Евровидении "было больше суеты, связанной с прессой". К тому же, у конкурса и шоу разные доли ответственности: если в Европе исполнитель представляет страну, то на телевизионном проекте – только себя и наставника.

"Голос" стал для меня очень хорошим трамплином, новым началом, ведь я осуществил мечту, которая не сбылась в 2009 и в 2005 после "Новой волны". "Голос", люди, с которыми я там познакомился, и Первый канал помогли мне с тем, чтобы я мог выступать с концертами не только в Латвии, но и в России", — пояснил Бусулис.

Петр Елфимов: Евровидение–2009/"Голос–2013"

Годом ранее в российском "Голосе" был еще один участник Евровидения–2009 – Петр Елфимов. Он представлял Белоруссию и также не прошел в финал.
В "Голосе" ему повезло больше – в команде Агутина он дошел до четвертьфинала.
Елфимов в разговоре с РИА Новости сравнил оба конкурса. По его мнению, "Голос" отнимает больше сил и эмоций.

"Если на конкурсе Евровидение нужно выйти и исполнить одно собственное произведение или написанное для тебя, достойно представляя свою страну, то на "Голосе" каждый выход – это новое чужое произведение, которое нужно не испортить, новые эмоции и крайне мало порой времени на подготовку", — сказал певец.

Мария Кац: Евровидение–1994/"Голос-2015"

Приняла участие в "Голосе" и российская конкурсантка на Евровидении. Мария Кац была первой, кто представил нашу страну на европейском смотре. В 1994 году она исполнила песню "Вечный странник" под псевдонимом Юдифь, заняла девятое место.
Принять участие в "Голосе" Кац решила, потому что, как она сама призналась, ее зовут давать интервью в качестве "ветерана Евровидения", но при этом "не дают петь".

"На Евровидении очень сложно встретить непрофессионала, там все-таки выступают наученные петь, хотя сегодня процент таких исполнителей сокращается. "Голос" – это развлекательное шоу для всех, кто поет неплохо, кто любит это делать", — рассказала певица корреспонденту РИА Новости.

Кроме того, Кац поделилась, что "Голос" стал для нее более физически затратным, хотя масштабы Евровидения несравнимо больше.
"На Евровидении все рассчитано по минутам, у артиста есть четкое понимание процесса. Кроме того, у каждого была своя гримерка. На "Голосе" такого нет – мы переодевались в одной комнатке, грим могли наложить в девять утра, а запись программы могла начаться в 23:00", — вспоминает Мария.

Дина Гарипова: "Голос-2012"/Евровидение–2013

В некоторых странах, например, в Хорватии, участники "Голоса" становились конкурсантами на Евровидении. Так случилось и в России. Дина Гарипова, которая победила в первом сезоне шоу, была отобрана Первым каналом для участия в европейском смотре.
На "Голосе" она стала последним исполнителем, кто вышел на сцену в рамках слепых прослушиваний. К ней повернулся Александр Градский, в его команде оставалось одно вакантное место.
На Евровидении Гарипова исполнила песню What If и заняла пятое место.
Кроме того, в креслах наставников в разные годы были звезды Евровидения. Это триумфатор конкурса 2008 года Дима Билан, серебряная призерка 2015-ого Полина Гагарина, еще одна обладательница второго места Ани Лорак (представляла Украину в 2008 году), Светлана Лобода (Украина, 2009 год, 12 место).
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