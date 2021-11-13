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Религия
https://ria.ru/20211113/efiopiya-1758881872.html
Посол Эфиопии в США назвал условия переговоров с повстанцами
Посол Эфиопии в США назвал условия переговоров с повстанцами - РИА Новости, 13.11.2021
Посол Эфиопии в США назвал условия переговоров с повстанцами
Любые переговоры с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" будут возможны лишь после их полного разоружения, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T09:34
2021-11-13T09:34
религия
в мире
эфиопия
сша
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Любые переговоры с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" будут возможны лишь после их полного разоружения, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в США Фицум Арега."Народный фронт освобождения Тыграя" должен полностью разоружиться. Мы не допустим, чтобы переговоры дали (им) возможность для реорганизации и продолжения военной операции. Демобилизация является ключевым фактором, поскольку жители Тыграя, которые вынужденно были вовлечены в конфликт преступными лидерами НФОТ, должны вернуться к своим семьям", - сказал посол.По его словам, любые переговоры должны идти с участием жителей Тыграя и представителей всех групп общества этого региона. "Мы не считаем, что НФОТ представляет народ Тыграя - он представляет маленькую группу людей, которые пользуются народом Тыграя".Говоря о потенциальной возможности мирных переговоров с повстанцами, посол напомнил что представители фронта ранее сами заявляли, что не заинтересованы в мирных переговорах и настроены на военную победу. "НФОТ нельзя доверять. Правительство должно продолжать защищать народ и страну независимо от того, какую за это придется платить цену", - сказал посол.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
https://ria.ru/20211105/efiopiya-1757810735.html
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в мире, эфиопия, сша, эритрея
09:34 13.11.2021
 
Посол Эфиопии в США назвал условия переговоров с повстанцами

Посол Эфиопии в США заявил, что переговоры с повстанцами возможны после их разоружения

© РИА Новости / Антон СкрипуновЭфиопия
Эфиопия - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Любые переговоры с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" будут возможны лишь после их полного разоружения, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в США Фицум Арега.
"Народный фронт освобождения Тыграя" должен полностью разоружиться. Мы не допустим, чтобы переговоры дали (им) возможность для реорганизации и продолжения военной операции. Демобилизация является ключевым фактором, поскольку жители Тыграя, которые вынужденно были вовлечены в конфликт преступными лидерами НФОТ, должны вернуться к своим семьям", - сказал посол.
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По его словам, любые переговоры должны идти с участием жителей Тыграя и представителей всех групп общества этого региона. "Мы не считаем, что НФОТ представляет народ Тыграя - он представляет маленькую группу людей, которые пользуются народом Тыграя".
Говоря о потенциальной возможности мирных переговоров с повстанцами, посол напомнил что представители фронта ранее сами заявляли, что не заинтересованы в мирных переговорах и настроены на военную победу. "НФОТ нельзя доверять. Правительство должно продолжать защищать народ и страну независимо от того, какую за это придется платить цену", - сказал посол.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
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