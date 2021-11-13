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Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной
Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной - РИА Новости, 13.11.2021
Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной
Двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице в Москве, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T09:46
2021-11-13T09:46
2021-11-13T11:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице в Москве, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В 02:18 ночью поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Неглинная, дом 15. <...> Двое мужчин вступили друг с другом в конфликт, переросший в драку. Еще один гражданин попытался их разнять. В результате один из участников конфликта двум другим острым предметом причинил травмы, после чего с места происшествия скрылся", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что конфликт произошел в одном из заведений (по этому адресу среди ресторанов находится ресторан "Хинкальная"). Пострадавшие в больнице, подозреваемого ищут, проводится проверка.
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происшествия, москва
09:46 13.11.2021 (обновлено: 11:46 13.11.2021)
Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной
Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной, пострадали два человека