https://ria.ru/20211113/draka-1758882394.html

Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной

Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной - РИА Новости, 13.11.2021

Конфликт в московской хинкальной закончился поножовщиной

Двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице в Москве, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами,... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:46

2021-11-13T09:46

2021-11-13T11:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице в Москве, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В 02:18 ночью поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Неглинная, дом 15. <...> Двое мужчин вступили друг с другом в конфликт, переросший в драку. Еще один гражданин попытался их разнять. В результате один из участников конфликта двум другим острым предметом причинил травмы, после чего с места происшествия скрылся", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что конфликт произошел в одном из заведений (по этому адресу среди ресторанов находится ресторан "Хинкальная"). Пострадавшие в больнице, подозреваемого ищут, проводится проверка.

https://ria.ru/20211109/moskva-1758193962.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва