https://ria.ru/20211113/donbass-1758912688.html

Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку США

Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку США - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку США

Киев в вопросе урегулирования в Донбассе пляшет под дудку американцев, но не США должны "верховодить" этим процессом, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:00

2021-11-13T15:00

2021-11-13T15:23

в мире

киев

сша

донбасс

украина

белоруссия

александр лукашенко

вооруженный конфликт на востоке украины

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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Киев в вопросе урегулирования в Донбассе пляшет под дудку американцев, но не США должны "верховодить" этим процессом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По его словам, когда начали "торпедировать" Минские соглашения, он публично сказал: "Не будет ничего". "Почему? Потому что надо американцев заставить, чтобы они минские соглашения подписали, чтобы они были в этом процессе. Потому что украинцы уже тогда, при Порошенко, плясали под дудку американцев", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Но никак не могут быть тут американцы главными и верховодить этим процессом. Это не их конфликт. Это наш конфликт. Мы его должны разрулить", - добавил он.

https://ria.ru/20210928/peregovory-1752094081.html

киев

сша

донбасс

украина

белоруссия

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в мире, киев, сша, донбасс, украина, белоруссия, александр лукашенко, вооруженный конфликт на востоке украины