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Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку США
Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку США - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку США
Киев в вопросе урегулирования в Донбассе пляшет под дудку американцев, но не США должны "верховодить" этим процессом, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:00
2021-11-13T15:00
2021-11-13T15:23
в мире
киев
сша
донбасс
украина
белоруссия
александр лукашенко
вооруженный конфликт на востоке украины
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МОСКВА, 13 ноября - РИА Новости. Киев в вопросе урегулирования в Донбассе пляшет под дудку американцев, но не США должны "верховодить" этим процессом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По его словам, когда начали "торпедировать" Минские соглашения, он публично сказал: "Не будет ничего". "Почему? Потому что надо американцев заставить, чтобы они минские соглашения подписали, чтобы они были в этом процессе. Потому что украинцы уже тогда, при Порошенко, плясали под дудку американцев", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Но никак не могут быть тут американцы главными и верховодить этим процессом. Это не их конфликт. Это наш конфликт. Мы его должны разрулить", - добавил он.
https://ria.ru/20210928/peregovory-1752094081.html
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в мире, киев, сша, донбасс, украина, белоруссия, александр лукашенко, вооруженный конфликт на востоке украины
15:00 13.11.2021 (обновлено: 15:23 13.11.2021)
Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку США
Лукашенко: в вопросе урегулирования в Донбассе Киев пляшет под дудку американцев