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Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах - РИА Новости, 13.11.2021
Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
Экс-участница шоу Дональда Трампа Саммер Зервос отказалась от иска к нему с обвинением в домогательствах, сообщили в заявлении адвокаты Зервос. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:14
2021-11-13T01:58
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Экс-участница шоу Дональда Трампа Саммер Зервос отказалась от иска к нему с обвинением в домогательствах, сообщили в заявлении адвокаты Зервос.Зервос участвовала в шоу "Подмастерье", которое Трамп вел ряд лет до избрания президентом."По прошествии пяти лет госпожа Зервос больше не желает вести тяжбу с ответчиком и обеспечила себе право свободно говорить о том, что пережила. Она настаивает на обвинениях в своем иске и не получала какой-либо компенсации", - говорится в заявлении адвокатов.Зервос подала на Трампа в суд, обвинив во вреде ее репутации. Зервос обвинила Трампа в том, что тот без разрешения целовал ее и хватал руками, а Трамп заявил, что это ложь. Иск был подан в январе 2017 года, когда Трамп вступил в должность президента США.Сам Трамп вновь обвинил Зервос в том, что она говорила неправду. "Иск, поданный женщиной, которая придумала фальшивые обвинения против президента Трампа ради известности и денег, только что был полностью отозван", - говорится в письменном заявлении, которое распространил офис Трампа."Фейковые СМИ полностью, тотально исказили факты, поскольку они коррумпированы. Президент Трамп полностью оправдан", - добавили представители бывшего президента, отметив, что Трамп не платил никаких денег. "Очень печально, когда подобное происходит, но крайне важно бороться за правду и справедливость", - заявил сам Трамп.
https://ria.ru/20200917/tramp-1577383954.html
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в мире, сша, дональд трамп
01:14 13.11.2021 (обновлено: 01:58 13.11.2021)
 
Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах

Экс-участница шоу Трампа Зервос отказалась от иска к нему с обвинением в домогательствах

© AFP 2021 / Valerie MaconСаммер Зервос
Саммер Зервос - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AFP 2021 / Valerie Macon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Экс-участница шоу Дональда Трампа Саммер Зервос отказалась от иска к нему с обвинением в домогательствах, сообщили в заявлении адвокаты Зервос.
Зервос участвовала в шоу "Подмастерье", которое Трамп вел ряд лет до избрания президентом.
"По прошествии пяти лет госпожа Зервос больше не желает вести тяжбу с ответчиком и обеспечила себе право свободно говорить о том, что пережила. Она настаивает на обвинениях в своем иске и не получала какой-либо компенсации", - говорится в заявлении адвокатов.
Зервос подала на Трампа в суд, обвинив во вреде ее репутации. Зервос обвинила Трампа в том, что тот без разрешения целовал ее и хватал руками, а Трамп заявил, что это ложь. Иск был подан в январе 2017 года, когда Трамп вступил в должность президента США.
Сам Трамп вновь обвинил Зервос в том, что она говорила неправду. "Иск, поданный женщиной, которая придумала фальшивые обвинения против президента Трампа ради известности и денег, только что был полностью отозван", - говорится в письменном заявлении, которое распространил офис Трампа.

"Фейковые СМИ полностью, тотально исказили факты, поскольку они коррумпированы. Президент Трамп полностью оправдан", - добавили представители бывшего президента, отметив, что Трамп не платил никаких денег. "Очень печально, когда подобное происходит, но крайне важно бороться за правду и справедливость", - заявил сам Трамп.
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