https://ria.ru/20211113/dogovorennosti-1758888314.html

Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей

Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей - РИА Новости, 13.11.2021

Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей

Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР, заявил президент России РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:55

2021-11-13T10:55

2021-11-13T11:41

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР, заявил президент России Владимир Путин."Нас все пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений, а часто обвиняют в том, что мы их не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно Россия не исполняет по минским соглашениям, и что, по вашему мнению, по минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет. Они прямо так (говорят): мы не можем сформулировать. Я не шучу. Именно такой диалог", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Президент России также рассказал, что когда задается вопрос, что конкретно не выполняют самопровозглашенные ЛНР и ДНР, ответа тоже нет."Тем не менее от нас публично все время требуют исполнения", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211113/putin-1758889215.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр