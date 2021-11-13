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Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей
Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей - РИА Новости, 13.11.2021
Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей
Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР, заявил президент России РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:55
2021-11-13T11:41
политика
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР, заявил президент России Владимир Путин."Нас все пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений, а часто обвиняют в том, что мы их не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно Россия не исполняет по минским соглашениям, и что, по вашему мнению, по минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет. Они прямо так (говорят): мы не можем сформулировать. Я не шучу. Именно такой диалог", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Президент России также рассказал, что когда задается вопрос, что конкретно не выполняют самопровозглашенные ЛНР и ДНР, ответа тоже нет."Тем не менее от нас публично все время требуют исполнения", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211113/putin-1758889215.html
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политика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:55 13.11.2021 (обновлено: 11:41 13.11.2021)
 
Путин оценил обвинения России в неисполнении Минских договоренностей

Путин об обвинениях России в неисполнении Минских договоренностей: конкретики нет

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР, заявил президент России Владимир Путин.
"Нас все пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений, а часто обвиняют в том, что мы их не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно Россия не исполняет по минским соглашениям, и что, по вашему мнению, по минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет. Они прямо так (говорят): мы не можем сформулировать. Я не шучу. Именно такой диалог", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России также рассказал, что когда задается вопрос, что конкретно не выполняют самопровозглашенные ЛНР и ДНР, ответа тоже нет.
"Тем не менее от нас публично все время требуют исполнения", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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