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Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе

Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе - РИА Новости, 13.11.2021

Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе

Детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:23

2021-11-13T11:23

2021-11-13T11:23

политика

белоруссия

польша

владимир путин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура, заявил президент России Владимир Путин."Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью", - сказал он в интервью в эфире канала "Россия 24".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211113/migranty-1758787251.html

белоруссия

польша

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политика, белоруссия, польша, владимир путин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии