https://ria.ru/20211113/chechnya-1758926910.html

Чеченская свадьба поразила японскую путешественницу

Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Чечня - РИА Новости, 13.11.2021

Чеченская свадьба поразила японскую путешественницу

Японская журналистка Асука Токуяма поделилась впечатлениями от поездки в Чечню с читателями JB Press и рассказала, чем ее удивил российский регион. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:01

2021-11-13T17:01

2021-11-13T18:21

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чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Японская журналистка Асука Токуяма поделилась впечатлениями от поездки в Чечню с читателями JB Press и рассказала, чем ее удивил российский регион.Репортер отметила, что республика до сих пор ассоциируется с вооруженным конфликтом, однако сейчас это очень безопасный регион, набирающий популярность среди внутренних туристов. Из Москвы в Грозный японка добралась через Махачкалу: билет на самолет до столицы Дагестана стоил дешевле. Однако по прибытии женщина обнаружила, что на общественном транспорте до Грозного добраться не получится."Завтра свадьба, и мне нужно спешить, поэтому я решила ехать автостопом", — написала иностранка и призвала не повторять ее опыт.До Грозного она добралась за три часа."И тут обнаружился шокирующий факт: невесты на завтрашней свадьбе не будет", — поделилась Токуяма.Как оказалось, двоюродный брат невесты накануне попал в аварию, из-за чего девушка не могла гулять на свадьбе."У чеченцев очень прочны семейные узы. Двоюродные браться и сестры здесь гораздо более близки друг другу, чем в Японии, почти как и родные. Считается, что у них одни родители", — объяснила японка.При этом отменять мероприятие тоже нельзя — гости съехались со всей страны и даже из-за границы. Токуяму на торжество пригласил жених, поэтому она решила прийти на праздник, чтобы поздравить его."Позже выяснилось, что это была моя большая ошибка", — добавила она.В день мероприятия журналистка оделась по местным обычаям и пришла на церемонию. Ее посадили вместе с родственницами жениха по материнской линии — в Чечне мужчины и женщины не сидят за одним столом. Гости приступили к трапезе до начала церемонии, затем вступительное слово произнес тамада, после чего певица исполнила народную песню. При этом зал был заполнен примерно на четверть даже через полчаса после начала торжества. Как оказалось, по чеченским обычаям, не обязательно приходить на событие вовремя.Токуяма сравнила чеченскую и русскую свадьбу. Кавказское торжество она назвала простым: не было тостов, поздравительных речей, зато были национальные танцы. Мужчины и женщины парами выходили на круглую площадку под красивую музыку."Мужчины танцуют яростно и ритмично, а женщины изящно и плавно, при этом используют в основном только руки", — отметила японка.Она добавила, что на танец мужчины приглашают женщин, некоторые танцуют много раз, другие — только один."Некоторые танцуют с улыбающимися поднятыми лицами, а некоторые — с опущенными глазами", — добавила она.Журналистка отметила, что у мужчин очень сложные движения, и, по их собственному признанию, практически все умеют их делать."Танец у чеченцев в крови. У меня много родственников, поэтому, даже если поначалу я не умел танцевать, я почти каждую неделю бываю на чьей-то свадьбе и быстро осваиваю танец", — объяснил один из гостей.Зал постепенно заполнялся. В какой-то момент японка увидела "второй этаж", где обычно находится невеста. Она не участвует в церемонии, как и ее родные. За все торжество она танцует только один раз, если ее пригласит пожилой родственник со стороны жениха. Также Токуяма рассказала еще об одной традиции: чеченки могут выходить замуж только за соплеменников, мужчины же могут брать в жены девушек любой национальности.Японку поразила еще одна особенность чеченской свадьбы — жених не появляется на торжестве. Во время церемонии он скрывается в незаметном месте внутри помещения, где проходит празднование, чтобы не попадаться на глаза гостям. Как объяснили местные, чеченцы считают некрасивым появление на собственной свадьбе. При этом японка отметила, что, например, в соседнем Дагестане жених и невеста празднуют вместе со всеми и танцуют во время торжества. В заключение Токуяма призналась, что ей очень не хватает знаний чеченской культуры, чтобы лучше понять обычаи этого народа. Также она подчеркнула, что понять Россию можно, только путешествуя по ней.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

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в мире, япония, чеченская республика (чечня), россия