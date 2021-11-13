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Поляки ночью вывели группу беженцев от забора на границе, сообщили СМИ

Поляки ночью вывели группу беженцев от забора на границе, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2021

Поляки ночью вывели группу беженцев от забора на границе, сообщили СМИ

Польские силовики увели группу из 60 беженцев, которые в течение субботы находились на территории Польши у заграждения на границе с Белоруссией, сообщило на... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T23:25

2021-11-13T23:25

2021-11-13T23:28

в мире

белоруссия

минск

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александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Польские силовики увели группу из 60 беженцев, которые в течение субботы находились на территории Польши у заграждения на границе с Белоруссией, сообщило на своем сайте белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня"."Поляки под покровом ночи вывели группу беженцев, которую держали между двух заборов из колючей проволоки", - говорится в сообщении. Издание также публикует фотографии, на которых запечатлены люди в военной экипировке, в том числе с польскими знаками различия, и участок местности между двумя линиями заграждений из колючей проволоки, беженцев на опубликованных фотографиях нет.Издание отметило, что 60 беженцев со вчерашнего вечера находились на территории Польши: они перешли белорусско-польскую границу, но дальше польские силовики их не пропускали за заградительный забор.В пятницу агентство Sputnik Беларусь сообщило, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии в пункте пропуска "Брузги", покинув территорию Беларуси, они передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения. В свою очередь белорусские пограничники заявили, что зафиксировано перемещение группы беженцев до 100 человек вдоль государственной границы к стихийному лагерю. Утром в субботу официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский пояснил РИА Новости, что группа, по предварительным данным, до 100 беженцев находится фактически на территории Польши у ее инженерных заграждений на белорусско-польской границе. В течение субботы, по информации белорусских СМИ, эта группа беженцев, в которой, по уточненной информации были 60 человек, находилась между заграждениями на польской территории на линии границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от белорусского пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области республики. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211113/soldat-1758954579.html

https://ria.ru/20211113/voennye-1758916728.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии