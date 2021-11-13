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В лагере беженцев в Белоруссии есть пункт обогрева и офис правовой помощи
В лагере беженцев в Белоруссии есть пункт обогрева и офис правовой помощи - РИА Новости, 13.11.2021
В лагере беженцев в Белоруссии есть пункт обогрева и офис правовой помощи
Палаточный городок в лагере беженцев включает пункт обогрева для детей, женщин, а также офис правовой помощи, сообщил РИА Новости представитель белорусских... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:23
2021-11-13T17:23
в мире
белоруссия
минск
латвия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРУЗГИ, 13 ноя - РИА Новости. Палаточный городок в лагере беженцев включает пункт обогрева для детей, женщин, а также офис правовой помощи, сообщил РИА Новости представитель белорусских властей."Сейчас оборудуют палатки. Их будет три: для обогрева детей, еще одна - для женщин. Также будет офис, куда смогут обращаться все те беженцы, которые изъявляют желание по возвращению. И получат правовую помощь. Мы их установим ближе к 17.00 (совпадает с мск). Сделаем надписи на разных языках, чтобы мигранты могли понять, куда им обращаться", - рассказал чиновник.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:23 13.11.2021
 
В лагере беженцев в Белоруссии есть пункт обогрева и офис правовой помощи

В лагере беженцев в Белоруссии оборудовали пункт обогрева и офис правовой помощи

© AP Photo / Leonid ShcheglovЖенщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Женщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Leonid Shcheglov
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БРУЗГИ, 13 ноя - РИА Новости. Палаточный городок в лагере беженцев включает пункт обогрева для детей, женщин, а также офис правовой помощи, сообщил РИА Новости представитель белорусских властей.
"Сейчас оборудуют палатки. Их будет три: для обогрева детей, еще одна - для женщин. Также будет офис, куда смогут обращаться все те беженцы, которые изъявляют желание по возвращению. И получат правовую помощь. Мы их установим ближе к 17.00 (совпадает с мск). Сделаем надписи на разных языках, чтобы мигранты могли понять, куда им обращаться", - рассказал чиновник.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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В миреБелоруссияМинскЛатвияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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