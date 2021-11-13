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В Белоруссии оценили число беженцев на границе с Польшей
В Белоруссии оценили число беженцев на границе с Польшей - РИА Новости, 13.11.2021
В Белоруссии оценили число беженцев на границе с Польшей
Ситуация в лагере беженцев непростая, там продолжают находиться около двух тысяч человек, сообщил журналистам первый зампредседателя Госпогранкомитета... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:26
2021-11-13T13:51
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 13 ноя – РИА Новости. Ситуация в лагере беженцев непростая, там продолжают находиться около двух тысяч человек, сообщил журналистам первый зампредседателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич."Здесь находятся граждане разных государств, разных национальностей, порядка двух тысяч человек", — сказал чиновник.Буткевич заметил, что им приходится жить в трудных условиях, однако белорусская сторона подвозит им дрова, воду, доставляет другую гуманитарную помощь.По его словам, мигранты однозначно стремятся попасть в ЕС, но "пока по определенным обстоятельствам их туда не пускают". На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html
https://ria.ru/20211113/krizis-1758889777.html
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:26 13.11.2021 (обновлено: 13:51 13.11.2021)
 
В Белоруссии оценили число беженцев на границе с Польшей

В Госпогранкомитете Белоруссии назвали ситуацию в лагере беженцев непростой

© AFP 2021 / BelTA/Leonid ShcheglovГруппа мигрантов на белорусско-польской границе
Группа мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AFP 2021 / BelTA/Leonid Shcheglov
Читать ria.ru в
КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 13 ноя – РИА Новости. Ситуация в лагере беженцев непростая, там продолжают находиться около двух тысяч человек, сообщил журналистам первый зампредседателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич.
"Здесь находятся граждане разных государств, разных национальностей, порядка двух тысяч человек", — сказал чиновник.
Буткевич заметил, что им приходится жить в трудных условиях, однако белорусская сторона подвозит им дрова, воду, доставляет другую гуманитарную помощь.
По его словам, мигранты однозначно стремятся попасть в ЕС, но "пока по определенным обстоятельствам их туда не пускают".
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На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом.
Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
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В миреБелоруссияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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