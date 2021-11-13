https://ria.ru/20211113/bezhentsy-1758890114.html

Переправку беженцев организуют те, кто уже находится в Европе, заявил Путин

Переправку беженцев организуют те, кто уже находится в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 13.11.2021

Переправку беженцев организуют те, кто уже находится в Европе, заявил Путин

Все цепочки по переправке мигрантов в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, ими должны заниматься правоохранительные органы, но... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:09

2021-11-13T11:09

2021-11-13T11:12

в мире

владимир путин

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Все цепочки по переправке мигрантов в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, ими должны заниматься правоохранительные органы, но привлечь к ответственности их трудно, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают", - сказал Путин интервью в эфире телеканала "Россия 24".По мнению Путина, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. "У меня создается впечатление, что там их и привлечь довольно трудно. Потому что, если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай", - считает Путин.

https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758851660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии