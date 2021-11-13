https://ria.ru/20211113/bezhentsy-1758887387.html

Лукашенко поручил установить для беженцев палатки, где будут кормить детей

Лукашенко поручил установить для беженцев палатки, где будут кормить детей - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко поручил установить для беженцев палатки, где будут кормить детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь,... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:45

2021-11-13T10:45

2021-11-13T15:37

белоруссия

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь, сообщил в субботу близкий к пресс-службы главы государства Telegram-канал "Пул Первого".В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая."Сегодня с самого утра от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вместе вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "ответственные к выполнению задачи уже приступили".Там напоминается, что в четверг Лукашенко предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого все необходимое. "Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе. Элементарно накормить", - подчеркивается в сообщении.Согласно ему, президент поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе, а также накормить детей.

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белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Белорусские спасатели оборудовали палатки для беженцев на границе с Польшей Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться мигранты, а энергетики привезли электрогенератор. 2021-11-13T10:45 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии