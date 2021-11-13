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В Белоруссии рассказали о группе беженцев, оказавшейся на территории Польши

В Белоруссии рассказали о группе беженцев, оказавшейся на территории Польши - РИА Новости, 13.11.2021

В Белоруссии рассказали о группе беженцев, оказавшейся на территории Польши

До ста беженцев фактически уже находятся на территории Польши, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:15

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2021-11-13T10:42

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госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. До ста беженцев фактически уже находятся на территории Польши, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Вблизи (белорусского. — Прим. ред.) пункта пропуска "Брузги" находится группа беженцев численностью до 100 человек, фактически на территории Польши. Мы фиксируем их пребывание на польской территории, вблизи польских инженерных заграждений", — сказал собеседник агентства.Накануне агентство Sputnik сообщило, что мигранты прорвались через границу и передвигались вдоль оборонительных сооружений.На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211113/migranty-1758787251.html

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Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения 2021-11-13T10:15 true PT0M17S

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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии