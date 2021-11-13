https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758915103.html

Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко

Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021

Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:17

2021-11-13T15:17

2021-11-13T15:17

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону."Я Путину (президенту России – ред.) говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего". Больше ничего не надо", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона", отвечая на вопрос о возможной поддержке со стороны России.Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране "хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо"."Мы изучаем все войны. И мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. И организационно, и штатно, и по технике", - продолжил он.

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913606.html

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914234.html

белоруссия

минск

россия

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия