https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758915103.html
Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко
Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021
Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:17
2021-11-13T15:17
2021-11-13T15:17
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белоруссия
минск
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону."Я Путину (президенту России – ред.) говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего". Больше ничего не надо", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона", отвечая на вопрос о возможной поддержке со стороны России.Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране "хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо"."Мы изучаем все войны. И мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. И организационно, и штатно, и по технике", - продолжил он.
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913606.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия
Минску важно знать о готовности России оказать поддержку, заявил Лукашенко
Лукашенко рассказал, что Минску важно знать, что за спиной у него есть старший брат