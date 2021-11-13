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Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полетов в столицу ОАЭ
Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полетов в столицу ОАЭ - РИА Новости, 13.11.2021
Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полетов в столицу ОАЭ
Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полётов в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Рейсы SU0530 / 0531 будут работать три раза в неделю — по... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T20:39
2021-11-13T23:35
экономика
москва
аэрофлот
шарджа (эмират)
boeing 737-800
пресс-релизы
россия
дубай (город)
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МОСКВА, 13 ноя – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полётов в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Рейсы SU0530 / 0531 будут работать три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам.Перелёты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолётах в парке авиакомпании — Boeing 737-800.Абу-Даби стал третьим городом в ОАЭ, куда регулярно летает Аэрофлот. Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса Москва - Дубай и два рейса в неделю по маршруту Москва — Шарджа.К услугам гостей Абу-Даби обширная туристическая и деловая инфраструктура. Путешественников привлекают пляжный отдых, шопинг, всемирно известные достопримечательности: одна из самых больших в мире мечеть шейха Зайда, художественный музей Лувр Абу-Даби и самый крупный в мире крытый парк развлечений Ferrari World.Поездки в Абу-Даби осенью и зимой максимально комфортны. С ноября по март средняя дневная температура воздуха составляет + 22 + 24° С, а температура воды достигает + 27 ° С.Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования + 7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) и в офисах собственных продаж авиакомпании.Актуальные данные о правилах въезда для международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн. человек.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
москва
шарджа (эмират)
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дубай (город)
оаэ
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экономика, москва, аэрофлот, шарджа (эмират), boeing 737-800, пресс-релизы, россия, дубай (город), оаэ, абу-даби
20:39 13.11.2021 (обновлено: 23:35 13.11.2021)
 
Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полетов в столицу ОАЭ

Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полетов в столицу ОАЭ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полётов в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Рейсы SU0530 / 0531 будут работать три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам.
Перелёты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолётах в парке авиакомпании — Boeing 737-800.
Абу-Даби стал третьим городом в ОАЭ, куда регулярно летает Аэрофлот. Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса Москва - Дубай и два рейса в неделю по маршруту Москва — Шарджа.
К услугам гостей Абу-Даби обширная туристическая и деловая инфраструктура. Путешественников привлекают пляжный отдых, шопинг, всемирно известные достопримечательности: одна из самых больших в мире мечеть шейха Зайда, художественный музей Лувр Абу-Даби и самый крупный в мире крытый парк развлечений Ferrari World.
Поездки в Абу-Даби осенью и зимой максимально комфортны. С ноября по март средняя дневная температура воздуха составляет + 22 + 24° С, а температура воды достигает + 27 ° С.
Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования + 7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) и в офисах собственных продаж авиакомпании.
Актуальные данные о правилах въезда для международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн. человек.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
ЭкономикаМоскваАэрофлотШарджа (эмират)Boeing 737-800Пресс-релизыРоссияДубай (город)ОАЭАбу-Даби
 
 
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