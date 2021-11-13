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"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби - РИА Новости, 13.11.2021
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 13.11.2021
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дубай (город)
москва
аэрофлот
абу-даби
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - говорится в сообщении.Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолетах в парке авиакомпании — Boeing 737-800.Абу-Даби стал третьим пунктом в ОАЭ, куда регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса Москва — Дубай и два рейса в неделю по маршруту Москва — Шарджа.
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дубай (город), москва, аэрофлот, абу-даби, россия
20:31 13.11.2021
 
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолетах в парке авиакомпании — Boeing 737-800.
Абу-Даби стал третьим пунктом в ОАЭ, куда регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса МоскваДубай и два рейса в неделю по маршруту Москва — Шарджа.
Проверка QR-кодов в общественных местах в регионах России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Дубай (город)МоскваАэрофлотАбу-ДабиРоссия
 
 
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