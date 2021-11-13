https://ria.ru/20211113/aeroflot-1758946996.html
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби - РИА Новости, 13.11.2021
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T20:31
2021-11-13T20:31
2021-11-13T20:31
дубай (город)
москва
аэрофлот
абу-даби
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - говорится в сообщении.Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолетах в парке авиакомпании — Boeing 737-800.Абу-Даби стал третьим пунктом в ОАЭ, куда регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса Москва — Дубай и два рейса в неделю по маршруту Москва — Шарджа.
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html
дубай (город)
москва
абу-даби
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5145c8d918fb20dae730e37d15eac730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай (город), москва, аэрофлот, абу-даби, россия
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби