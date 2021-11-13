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"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби

"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби - РИА Новости, 13.11.2021

"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T20:31

2021-11-13T20:31

2021-11-13T20:31

дубай (город)

москва

аэрофлот

абу-даби

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - говорится в сообщении.Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолетах в парке авиакомпании — Boeing 737-800.Абу-Даби стал третьим пунктом в ОАЭ, куда регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса Москва — Дубай и два рейса в неделю по маршруту Москва — Шарджа.

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html

дубай (город)

москва

абу-даби

россия

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2021

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дубай (город), москва, аэрофлот, абу-даби, россия