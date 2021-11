https://ria.ru/20211113/abba-1758897968.html

Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад

Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании, сообщил профильный ресурс OfficialCharts.com.

2021-11-13

2021-11-13T12:13

2021-11-13T12:15

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании, сообщил профильный ресурс OfficialCharts.com.В начале ноября ABBA впервые почти за 40 лет выпустила студийный альбом ABBA Voyage, в который вошли десять композиций. Две песни в начале сентября уже были представлены публике: I Still Have Faith in You (номер 1) и Don't Shut Me Down (номер 4)."Voyage занял первое место в официальном чарте альбомов. Набрав 204 тысячи продаж за первые семь дней, Voyage является самым быстропродаваемым альбомом 2021 года и самым крупным в первую неделю в официальном чарте альбомов Великобритании за четыре года после выхода Divide Эда Ширана", - указывается в заявлении OfficialCharts.com.Отмечается, что это также самый продаваемый альбом, выпущенный группой за последние восемь лет. "ABBA является только четвертым исполнителем за последнее десятилетие, превысившим 200 тысяч продаж в хит-параде Великобритании", - сообщается в заявлении."Мы очень счастливы, что нашим поклонникам, похоже, понравился наш новый альбом... Мы на седьмом небе от счастья в связи с тем, что альбом снова на вершине хит-парадов", - сообщила ресурсу сама группа.ABBA - один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.

