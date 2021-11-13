https://ria.ru/20211113/abba-1758897968.html
Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад
Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад - РИА Новости, 13.11.2021
Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад
Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании, сообщил профильный ресурс OfficialCharts.com. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:13
2021-11-13T12:13
2021-11-13T12:15
культура
великобритания
abba
эд ширан
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749010342_54:0:1146:614_1920x0_80_0_0_1b1b0878214b241fde6458fa76baf8b4.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании, сообщил профильный ресурс OfficialCharts.com.В начале ноября ABBA впервые почти за 40 лет выпустила студийный альбом ABBA Voyage, в который вошли десять композиций. Две песни в начале сентября уже были представлены публике: I Still Have Faith in You (номер 1) и Don't Shut Me Down (номер 4)."Voyage занял первое место в официальном чарте альбомов. Набрав 204 тысячи продаж за первые семь дней, Voyage является самым быстропродаваемым альбомом 2021 года и самым крупным в первую неделю в официальном чарте альбомов Великобритании за четыре года после выхода Divide Эда Ширана", - указывается в заявлении OfficialCharts.com.Отмечается, что это также самый продаваемый альбом, выпущенный группой за последние восемь лет. "ABBA является только четвертым исполнителем за последнее десятилетие, превысившим 200 тысяч продаж в хит-параде Великобритании", - сообщается в заявлении."Мы очень счастливы, что нашим поклонникам, похоже, понравился наш новый альбом... Мы на седьмом небе от счастья в связи с тем, что альбом снова на вершине хит-парадов", - сообщила ресурсу сама группа.ABBA - один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.
https://ria.ru/20211105/abba-1757417178.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749010342_191:0:1010:614_1920x0_80_0_0_47bca6de9eaa53fd3f54308c0e762fac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, abba, эд ширан, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
12:13 13.11.2021 (обновлено: 12:15 13.11.2021)
Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад
Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании, сообщил профильный ресурс OfficialCharts.com
.
В начале ноября ABBA впервые почти за 40 лет выпустила студийный альбом ABBA Voyage, в который вошли десять композиций. Две песни в начале сентября уже были представлены публике: I Still Have Faith in You (номер 1) и Don't Shut Me Down (номер 4).
"Voyage занял первое место в официальном чарте альбомов. Набрав 204 тысячи продаж за первые семь дней, Voyage является самым быстропродаваемым альбомом 2021 года и самым крупным в первую неделю в официальном чарте альбомов Великобритании за четыре года после выхода Divide Эда Ширана", - указывается в заявлении OfficialCharts.com.
Отмечается, что это также самый продаваемый альбом, выпущенный группой за последние восемь лет. "ABBA является только четвертым исполнителем за последнее десятилетие, превысившим 200 тысяч продаж в хит-параде Великобритании", - сообщается в заявлении.
"Мы очень счастливы, что нашим поклонникам, похоже, понравился наш новый альбом... Мы на седьмом небе от счастья в связи с тем, что альбом снова на вершине хит-парадов", - сообщила ресурсу сама группа.
ABBA - один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.