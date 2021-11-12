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В Госдуме прокомментировали законопроект о QR-кодах

В Госдуме прокомментировали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 12.11.2021

В Госдуме прокомментировали законопроект о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах сохраняет здоровье самим "антиваксерам" (антипрививочникам), так как прерывает цепочку заражений коронавирусом, сообщил глава комитета... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:20

2021-11-12T20:20

2021-11-12T20:20

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qr-код

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах сохраняет здоровье самим "антиваксерам" (антипрививочникам), так как прерывает цепочку заражений коронавирусом, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Эти сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать цепочку заражений. Поэтому эти законопроекты очень важны", - цитирует пресс-служба слова Хубезова.По его словам, суть законопроектов - защитить жизнь и здоровье граждан."Что касается технической сути, ничего особенного не меняется, потому что те ограничения, которые связаны с сертификатами о вакцинации, о перенесенной болезни, ПЦР-тестированием, которые дают право на посещение музеев, ресторанов, кафе и так далее, они уже введены в подавляющем большинстве субъектов нашей страны. Здесь ничего нового не изменилось. Эти законопроекты позволяют главам определять четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать вакцинированные или переболевшие и какие мероприятия и заведения могут посещать те, кто этого не сделал. Продовольственные магазины, магазины, где продаются товары первой необходимости, аптеки никаким образом эти законопроекты не касаются", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии, qr-код