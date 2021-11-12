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В Госдуме прокомментировали законопроект о QR-кодах
В Госдуме прокомментировали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 12.11.2021
В Госдуме прокомментировали законопроект о QR-кодах
Законопроект о QR-кодах сохраняет здоровье самим "антиваксерам" (антипрививочникам), так как прерывает цепочку заражений коронавирусом, сообщил глава комитета... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:20
2021-11-12T20:20
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах сохраняет здоровье самим "антиваксерам" (антипрививочникам), так как прерывает цепочку заражений коронавирусом, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Эти сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать цепочку заражений. Поэтому эти законопроекты очень важны", - цитирует пресс-служба слова Хубезова.По его словам, суть законопроектов - защитить жизнь и здоровье граждан."Что касается технической сути, ничего особенного не меняется, потому что те ограничения, которые связаны с сертификатами о вакцинации, о перенесенной болезни, ПЦР-тестированием, которые дают право на посещение музеев, ресторанов, кафе и так далее, они уже введены в подавляющем большинстве субъектов нашей страны. Здесь ничего нового не изменилось. Эти законопроекты позволяют главам определять четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать вакцинированные или переболевшие и какие мероприятия и заведения могут посещать те, кто этого не сделал. Продовольственные магазины, магазины, где продаются товары первой необходимости, аптеки никаким образом эти законопроекты не касаются", - добавил он.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии, qr-код
20:20 12.11.2021
 
В Госдуме прокомментировали законопроект о QR-кодах

Глава комитета Госдумы Хубезов: проект о QR-кодах сохраняет здоровье антипрививочникам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах сохраняет здоровье самим "антиваксерам" (антипрививочникам), так как прерывает цепочку заражений коронавирусом, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"Эти сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать цепочку заражений. Поэтому эти законопроекты очень важны", - цитирует пресс-служба слова Хубезова.
По его словам, суть законопроектов - защитить жизнь и здоровье граждан.
"Что касается технической сути, ничего особенного не меняется, потому что те ограничения, которые связаны с сертификатами о вакцинации, о перенесенной болезни, ПЦР-тестированием, которые дают право на посещение музеев, ресторанов, кафе и так далее, они уже введены в подавляющем большинстве субъектов нашей страны. Здесь ничего нового не изменилось. Эти законопроекты позволяют главам определять четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать вакцинированные или переболевшие и какие мероприятия и заведения могут посещать те, кто этого не сделал. Продовольственные магазины, магазины, где продаются товары первой необходимости, аптеки никаким образом эти законопроекты не касаются", - добавил он.
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