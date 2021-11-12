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Москва намерена к 2030 году втрое снизить загрязнение воздуха у автотрасс
Москва намерена к 2030 году втрое снизить загрязнение воздуха у автотрасс - РИА Новости, 22.11.2021
Москва намерена к 2030 году втрое снизить загрязнение воздуха у автотрасс
Москва планирует снизить почти на треть по сравнению с 2016 годом загрязнения воздуха вблизи автотрасс к 2030 году, а также на 20% на жилых территориях,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-12T23:50
2021-11-12T23:50
2021-11-22T15:14
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва планирует снизить почти на треть по сравнению с 2016 годом загрязнения воздуха вблизи автотрасс к 2030 году, а также на 20% на жилых территориях, сообщила директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова."К 2030 году Москва ставит дальнейшие цели по снижению загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2016 годом: снизить загрязнение атмосферного воздуха на 20% на жилых территориях, на 30% вблизи автотрасс; снизить выбросы веществ с неприятным запахом от объектов очистки сточных вод на 70%; снизить поступление в воздух взвешенных частиц на 20%", - сказала Захарова, выступая на заседании российского павильона в рамках конференции по климату СОР26 в Глазго. Слова Захаровой приводит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Захарова отметила, что выбросы загрязняющих веществ от транспорта составляют 82% от всех валовых выбросов загрязняющих веществ на территории города. По её словам, в Москве развивается электротранспорт, обновляется парк грузовиков и автобусов улучшенного экологического класса, упорядочивается движение большегрузов, развивается дорожно-транспортная сеть, ведется контроль качества моторного топлива. За счет этого уже удалось добиться значительного снижения концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух, подчеркнула она."Сравнивая с 2010 годом, вблизи автотрасс концентрации оксида углерода снизились в 3,1 раза, оксида азота – в 3,4 раза, взвешенных частиц РМ2,5 и РМ10 (измерения на всех функциональных зонах начаты в 2014 году) – в 1,5 раза и в 1,4 раза", - уточнила Захарова.
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общество, москва, мосэкомониторинг
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва
планирует снизить почти на треть по сравнению с 2016 годом загрязнения воздуха вблизи автотрасс к 2030 году, а также на 20% на жилых территориях, сообщила директор ГПБУ "Мосэкомониторинг
" Полина Захарова.
"К 2030 году Москва ставит дальнейшие цели по снижению загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2016 годом: снизить загрязнение атмосферного воздуха на 20% на жилых территориях, на 30% вблизи автотрасс; снизить выбросы веществ с неприятным запахом от объектов очистки сточных вод на 70%; снизить поступление в воздух взвешенных частиц на 20%", - сказала Захарова, выступая на заседании российского павильона в рамках конференции по климату СОР26 в Глазго. Слова Захаровой приводит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Захарова отметила, что выбросы загрязняющих веществ от транспорта составляют 82% от всех валовых выбросов загрязняющих веществ на территории города. По её словам, в Москве развивается электротранспорт, обновляется парк грузовиков и автобусов улучшенного экологического класса, упорядочивается движение большегрузов, развивается дорожно-транспортная сеть, ведется контроль качества моторного топлива. За счет этого уже удалось добиться значительного снижения концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух, подчеркнула она.
"Сравнивая с 2010 годом, вблизи автотрасс концентрации оксида углерода снизились в 3,1 раза, оксида азота – в 3,4 раза, взвешенных частиц РМ2,5 и РМ10 (измерения на всех функциональных зонах начаты в 2014 году) – в 1,5 раза и в 1,4 раза", - уточнила Захарова.