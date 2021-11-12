В Оренбуржье задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее ребенка
УФА, 12 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Оренбуржья, подозреваемого в убийстве жены и маленького ребенка, мотивом убийства стала ревность, идет допрос подозреваемого, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что в пятницу в квартире жилого дома, расположенного в селе Кваркино Оренбургской области, обнаружены тела 20-летней собственницы квартиры и ее трехлетнего ребенка. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
"В результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления задержан 25-летний житель села Кваркино, который из ревности совершил убийство своей супруги и ребенка, после чего с места совершения преступления скрылся", - говорится в сообщении СУСК РФ по Оренбургской области.
Отмечается, что в настоящее время задержанного допрашивают. "Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, при подозреваемом обнаружено предполагаемое орудие преступления - нож", - сообщили в областном следкоме.
В управлении МВД по региону сообщили, что полицейские шли пешком около 15 километров за подозреваемым в убийстве и нашли его по следам на снегу. "В результате проведенных мероприятий установили, что он направился в сторону реки Сундук. Проведенный осмотр помог установить направление движение мужчины. Сотрудники полиции отрабатывали каждый его шаг, так как идущий снег заметал следы. В результате спустя несколько часов удалось задержать мужчину в районе поселка Октябрьский, который находится в 15 километрах от поселка Кваркино", - говорится в сообщении областной полиции.