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Омбудсмен проверит задержание студента из Перми за угрозы учителям
Омбудсмен проверит задержание студента из Перми за угрозы учителям - РИА Новости, 12.11.2021
Омбудсмен проверит задержание студента из Перми за угрозы учителям
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова разберется с историей о задержании студента пермского колледжа, якобы вознамерившегося... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:12
2021-11-12T15:12
происшествия
пермский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова разберется с историей о задержании студента пермского колледжа, якобы вознамерившегося расстрелять преподавателей и учащихся, рассказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.Ранее в соцсети появилась информация, что ФСБ задержала студента первого курса пермского колледжа, который в переписке сообщил знакомому о желании расстрелять преподавателей и группу учащихся. Уточнялось, что он дожидался своего совершеннолетия, а завершить всё планировал самоубийством."Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае контролирует ситуацию, в ближайшее время будут направлены запросы в ФСБ, Следственный комитет и минобр Пермского края", — сказали в пресс-службе омбудсмена.В региональном управлении ФСБ отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.В сентябре студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. В середине октября ему предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Бекмансурову грозит пожизненное заключение.
https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756903613.html
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происшествия, пермский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
15:12 12.11.2021
 
Омбудсмен проверит задержание студента из Перми за угрозы учителям

Омбудсмен проверит задержание студента пермского колледжа за угрозы учителям

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова разберется с историей о задержании студента пермского колледжа, якобы вознамерившегося расстрелять преподавателей и учащихся, рассказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
Ранее в соцсети появилась информация, что ФСБ задержала студента первого курса пермского колледжа, который в переписке сообщил знакомому о желании расстрелять преподавателей и группу учащихся. Уточнялось, что он дожидался своего совершеннолетия, а завершить всё планировал самоубийством.
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"Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае контролирует ситуацию, в ближайшее время будут направлены запросы в ФСБ, Следственный комитет и минобр Пермского края", — сказали в пресс-службе омбудсмена.
В региональном управлении ФСБ отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.
В сентябре студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. В середине октября ему предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Бекмансурову грозит пожизненное заключение.
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Источник: стрелявшего под Пермью школьника не привлекут к ответственности
 
ПроисшествияПермский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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