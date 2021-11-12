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МИД Японии выразил желание заключить мирный договор с Россией
МИД Японии выразил желание заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 12.11.2021
МИД Японии выразил желание заключить мирный договор с Россией
Япония намерена решить вопрос о принадлежности четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи - и заключить мирный договор с Россией, заявил на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:25
2021-11-12T10:43
япония
россия
в мире
мид японии‎
шикотан
итуруп
кунашир (остров)
хабомаи
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ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Япония намерена решить вопрос о принадлежности четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи - и заключить мирный договор с Россией, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси."Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор. Мы будем работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей, в том числе и договоренности, достигнутой в Сингапуре в 2018 году", - сказал Хаяси.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20211111/ministr-1758492029.html
https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html
япония
россия
шикотан
итуруп
кунашир (остров)
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япония, россия, в мире, мид японии‎, шикотан, итуруп, кунашир (остров), хабомаи
10:25 12.11.2021 (обновлено: 10:43 12.11.2021)
 
МИД Японии выразил желание заключить мирный договор с Россией

МИД Японии выразил желание решить вопрос с Курильскими островами и заключить мир с Россией

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Япония намерена решить вопрос о принадлежности четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи - и заключить мирный договор с Россией, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.
"Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор. Мы будем работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей, в том числе и договоренности, достигнутой в Сингапуре в 2018 году", - сказал Хаяси.
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 04:52
Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 09:06
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ЯпонияРоссияВ миреМИД Японии‎ШикотанИтурупКунашир (остров)Хабомаи
 
 
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