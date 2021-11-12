https://ria.ru/20211112/vto-1758802110.html
Лидеры АТЭС оценили роль ВТО в восстановлении мировой торговли
Лидеры АТЭС оценили роль ВТО в восстановлении мировой торговли - РИА Новости, 12.11.2021
Лидеры АТЭС оценили роль ВТО в восстановлении мировой торговли
Лидеры экономик форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) подчеркнули ведущую роль Всемирной Торговой Организации (ВТО) в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:19
2021-11-12T17:19
2021-11-12T18:06
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торговля
всемирная торговая организация (вто)
атэс
коронавирус covid-19
новая зеландия
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БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Лидеры экономик форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) подчеркнули ведущую роль Всемирной Торговой Организации (ВТО) в восстановлении мировой торговли и экономики в целом в итоговой декларации своей ежегодной встречи, которая состоялась в пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии."Торговля должна быть столпом развития и будущего процветания всех наших народов. В это время необычайных потрясений основанная на правилах многосторонняя система торговли, ядром которой является ВТО, может сыграть важную роль в восстановлении экономик. Мы будем конструктивно взаимодействовать для обеспечения успеха MC12 (12-й Министерской встречи ВТО) и для достижения конкретных результатов. Мы будем осуществлять сотрудничество в целях дальнейшего усиления роли ВТО в установлении правил, которые поддерживают свободную, открытую, честную, бездискриминационную, прозрачную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду. Такой подход лежит в основе нашей долгосрочной приверженности ВТО", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756502384.html
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в мире, торговля, всемирная торговая организация (вто), атэс, коронавирус covid-19, новая зеландия
17:19 12.11.2021 (обновлено: 18:06 12.11.2021)
Лидеры АТЭС оценили роль ВТО в восстановлении мировой торговли
Лидеры стран АТЭС подчеркнули ведущую роль ВТО в восстановлении мировой торговли