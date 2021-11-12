https://ria.ru/20211112/vto-1758802110.html

Лидеры АТЭС оценили роль ВТО в восстановлении мировой торговли

Лидеры АТЭС оценили роль ВТО в восстановлении мировой торговли - РИА Новости, 12.11.2021

Лидеры АТЭС оценили роль ВТО в восстановлении мировой торговли

Лидеры экономик форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) подчеркнули ведущую роль Всемирной Торговой Организации (ВТО) в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:19

2021-11-12T17:19

2021-11-12T18:06

в мире

торговля

всемирная торговая организация (вто)

атэс

коронавирус covid-19

новая зеландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2459eb766a4191362b95736cf42b30de.jpg

БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Лидеры экономик форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) подчеркнули ведущую роль Всемирной Торговой Организации (ВТО) в восстановлении мировой торговли и экономики в целом в итоговой декларации своей ежегодной встречи, которая состоялась в пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии."Торговля должна быть столпом развития и будущего процветания всех наших народов. В это время необычайных потрясений основанная на правилах многосторонняя система торговли, ядром которой является ВТО, может сыграть важную роль в восстановлении экономик. Мы будем конструктивно взаимодействовать для обеспечения успеха MC12 (12-й Министерской встречи ВТО) и для достижения конкретных результатов. Мы будем осуществлять сотрудничество в целях дальнейшего усиления роли ВТО в установлении правил, которые поддерживают свободную, открытую, честную, бездискриминационную, прозрачную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду. Такой подход лежит в основе нашей долгосрочной приверженности ВТО", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756502384.html

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, торговля, всемирная торговая организация (вто), атэс, коронавирус covid-19, новая зеландия