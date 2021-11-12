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На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент - РИА Новости, 12.11.2021
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент
Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:22
2021-11-12T21:16
происшествия
алтайский край
здоровье - общество
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БАРНАУЛ, 12 ноя — РИА Новости. Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после этого отказался от госпитализации и умер.Жалобу опубликовали в соцсетях. Дочь пациента сообщает, что мужчина попал в барнаульскую горбольницу скорой медицинской помощи с болью в животе и пожаловался врачу на ощущение онемения ног. Во время обхода доктор решил пошутить и сказал ему, что придется ноги ампутировать, а потом он может застрелиться. Дочь погибшего сообщает, что шутку отец воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации и позже скончался."Приносим искренние соболезнования родным и близким. Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию. В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры. Министерством здравоохранения также запрошена информация по данной публикации в медицинской организации с целью выяснения обстоятельств случившегося", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
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происшествия, алтайский край, здоровье - общество
17:22 12.11.2021 (обновлено: 21:16 12.11.2021)
 
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент

Минздрав Алтая проверяет информацию о шутке врача, после которой умер пациент

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 12 ноя — РИА Новости. Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после этого отказался от госпитализации и умер.
Жалобу опубликовали в соцсетях. Дочь пациента сообщает, что мужчина попал в барнаульскую горбольницу скорой медицинской помощи с болью в животе и пожаловался врачу на ощущение онемения ног. Во время обхода доктор решил пошутить и сказал ему, что придется ноги ампутировать, а потом он может застрелиться. Дочь погибшего сообщает, что шутку отец воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации и позже скончался.
"Приносим искренние соболезнования родным и близким. Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию. В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры. Министерством здравоохранения также запрошена информация по данной публикации в медицинской организации с целью выяснения обстоятельств случившегося", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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