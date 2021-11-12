https://ria.ru/20211112/vrach-1758803644.html
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент - РИА Новости, 12.11.2021
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент
Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:22
2021-11-12T17:22
2021-11-12T21:16
происшествия
алтайский край
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БАРНАУЛ, 12 ноя — РИА Новости. Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после этого отказался от госпитализации и умер.Жалобу опубликовали в соцсетях. Дочь пациента сообщает, что мужчина попал в барнаульскую горбольницу скорой медицинской помощи с болью в животе и пожаловался врачу на ощущение онемения ног. Во время обхода доктор решил пошутить и сказал ему, что придется ноги ампутировать, а потом он может застрелиться. Дочь погибшего сообщает, что шутку отец воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации и позже скончался."Приносим искренние соболезнования родным и близким. Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию. В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры. Министерством здравоохранения также запрошена информация по данной публикации в медицинской организации с целью выяснения обстоятельств случившегося", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
https://ria.ru/20211020/mrt-1755459718.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, здоровье - общество
17:22 12.11.2021 (обновлено: 21:16 12.11.2021)
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент
Минздрав Алтая проверяет информацию о шутке врача, после которой умер пациент