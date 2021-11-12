https://ria.ru/20211112/vrach-1758803644.html

На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент

На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент - РИА Новости, 12.11.2021

На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент

Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:22

2021-11-12T17:22

2021-11-12T21:16

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алтайский край

здоровье - общество

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БАРНАУЛ, 12 ноя — РИА Новости. Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после этого отказался от госпитализации и умер.Жалобу опубликовали в соцсетях. Дочь пациента сообщает, что мужчина попал в барнаульскую горбольницу скорой медицинской помощи с болью в животе и пожаловался врачу на ощущение онемения ног. Во время обхода доктор решил пошутить и сказал ему, что придется ноги ампутировать, а потом он может застрелиться. Дочь погибшего сообщает, что шутку отец воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации и позже скончался."Приносим искренние соболезнования родным и близким. Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию. В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры. Министерством здравоохранения также запрошена информация по данной публикации в медицинской организации с целью выяснения обстоятельств случившегося", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.

https://ria.ru/20211020/mrt-1755459718.html

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происшествия, алтайский край, здоровье - общество