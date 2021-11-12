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В минэнерго Украины заявили о состоянии "энергетической войны" с Россией

В минэнерго Украины заявили о состоянии "энергетической войны" с Россией - РИА Новости, 12.11.2021

В минэнерго Украины заявили о состоянии "энергетической войны" с Россией

Украина на сегодняшний день фактически находится в состоянии "энергетической войны" с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:04

2021-11-12T01:04

2021-11-12T02:30

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КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Украина на сегодняшний день фактически находится в состоянии "энергетической войны" с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. В пятницу в Нур-Султане опровергли это утверждения.В конце октября Герус сообщил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что данное решение связано с растущими потребностями угля внутри страны, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, и вся страна зимой будет с теплом

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