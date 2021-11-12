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В минэнерго Украины заявили о состоянии "энергетической войны" с Россией
В минэнерго Украины заявили о состоянии "энергетической войны" с Россией - РИА Новости, 12.11.2021
В минэнерго Украины заявили о состоянии "энергетической войны" с Россией
Украина на сегодняшний день фактически находится в состоянии "энергетической войны" с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T01:04
2021-11-12T02:30
в мире
украина
россия
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КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Украина на сегодняшний день фактически находится в состоянии "энергетической войны" с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. В пятницу в Нур-Султане опровергли это утверждения.В конце октября Герус сообщил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что данное решение связано с растущими потребностями угля внутри страны, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, и вся страна зимой будет с теплом
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в мире, украина, россия
01:04 12.11.2021 (обновлено: 02:30 12.11.2021)
 
В минэнерго Украины заявили о состоянии "энергетической войны" с Россией

Министр энергетики Украины Немчинов заявил о состоянии "энергетической войны" с Россией

© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
Сотрудник газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
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КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Украина на сегодняшний день фактически находится в состоянии "энергетической войны" с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис... Мы их (попытки – ред.) нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. В пятницу в Нур-Султане опровергли это утверждения.
В конце октября Герус сообщил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что данное решение связано с растущими потребностями угля внутри страны, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, и вся страна зимой будет с теплом
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