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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211112/vodosnabzhenie-1758707738.html
В Адыгее реконструируют семь объектов водоснабжения
В Адыгее реконструируют семь объектов водоснабжения - РИА Новости, 12.11.2021
В Адыгее реконструируют семь объектов водоснабжения
Минстрой одобрил Адыгее выделение 184,3 миллиона рублей по нацпроекту, на которые в следующем году будут реконструированы семь объектов питьевого водоснабжения, РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:27
2021-11-12T11:27
республика адыгея
общество
республика адыгея
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости. Минстрой одобрил Адыгее выделение 184,3 миллиона рублей по нацпроекту, на которые в следующем году будут реконструированы семь объектов питьевого водоснабжения, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Вскоре мы получим очередные результаты реализации проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря модернизации объектов питьевого водоснабжения, жители ряда населенных пунктов будут обеспечены качественными услугами централизованного водоснабжения", - написал Кумпилов в своём Instagram.Он отметил, что в прошлом году в ауле Кошехабль было проложено 42 километра водопроводных сетей и в селе Красногвардейское возведено новое водозаборное сооружение. В этом году строительно-монтажные работы ведутся на пяти объектах."Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому перед ответственными ведомствами я поставил задачу максимально использовать возможности федерального проекта, увеличив объемы работ в следующем году. Минстроем РФ уже одобрена наша заявка по 7 объектам на общую сумму 184,3 миллиона рублей", - добавил глава Адыгеи.Кумпилов уточнил, что эти средства в следующем году будут направлены на реконструкцию узла водозаборных сооружений в ауле Джиджихабль, хуторе Городской, модернизацию водозабора в посёлке Яблоновский. Также начнется строительство водопроводных сетей в посёлке Родниковый, в северо-западной части станицы Ханская, а также водозаборных сооружений в ауле Габукай и хуторе Шевченко.Всего, по данным главы Адыгеи, до 2024 года власти республики наметили провести реконструкцию и строительство 35 объектов водоснабжения.
https://ria.ru/20211110/nalog-1758470531.html
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общество, республика адыгея, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мурат кумпилов, россия
11:27 12.11.2021
 
В Адыгее реконструируют семь объектов водоснабжения

Адыгея получит 184,3 миллиона рублей на реконструкцию семи объектов водоснабжения

© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Fotolia / Arestov Andrew
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КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости. Минстрой одобрил Адыгее выделение 184,3 миллиона рублей по нацпроекту, на которые в следующем году будут реконструированы семь объектов питьевого водоснабжения, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Вскоре мы получим очередные результаты реализации проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря модернизации объектов питьевого водоснабжения, жители ряда населенных пунктов будут обеспечены качественными услугами централизованного водоснабжения", - написал Кумпилов в своём Instagram.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 20:39Республика Адыгея
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Он отметил, что в прошлом году в ауле Кошехабль было проложено 42 километра водопроводных сетей и в селе Красногвардейское возведено новое водозаборное сооружение. В этом году строительно-монтажные работы ведутся на пяти объектах.
"Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому перед ответственными ведомствами я поставил задачу максимально использовать возможности федерального проекта, увеличив объемы работ в следующем году. Минстроем РФ уже одобрена наша заявка по 7 объектам на общую сумму 184,3 миллиона рублей", - добавил глава Адыгеи.
Кумпилов уточнил, что эти средства в следующем году будут направлены на реконструкцию узла водозаборных сооружений в ауле Джиджихабль, хуторе Городской, модернизацию водозабора в посёлке Яблоновский. Также начнется строительство водопроводных сетей в посёлке Родниковый, в северо-западной части станицы Ханская, а также водозаборных сооружений в ауле Габукай и хуторе Шевченко.
Всего, по данным главы Адыгеи, до 2024 года власти республики наметили провести реконструкцию и строительство 35 объектов водоснабжения.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Республика АдыгеяОбществоРеспублика АдыгеяМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Мурат КумпиловРоссия
 
 
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