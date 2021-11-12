https://ria.ru/20211112/vodosnabzhenie-1758707738.html

В Адыгее реконструируют семь объектов водоснабжения

В Адыгее реконструируют семь объектов водоснабжения - РИА Новости, 12.11.2021

В Адыгее реконструируют семь объектов водоснабжения

Минстрой одобрил Адыгее выделение 184,3 миллиона рублей по нацпроекту, на которые в следующем году будут реконструированы семь объектов питьевого водоснабжения, РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:27

2021-11-12T11:27

2021-11-12T11:27

республика адыгея

общество

республика адыгея

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости. Минстрой одобрил Адыгее выделение 184,3 миллиона рублей по нацпроекту, на которые в следующем году будут реконструированы семь объектов питьевого водоснабжения, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Вскоре мы получим очередные результаты реализации проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря модернизации объектов питьевого водоснабжения, жители ряда населенных пунктов будут обеспечены качественными услугами централизованного водоснабжения", - написал Кумпилов в своём Instagram.Он отметил, что в прошлом году в ауле Кошехабль было проложено 42 километра водопроводных сетей и в селе Красногвардейское возведено новое водозаборное сооружение. В этом году строительно-монтажные работы ведутся на пяти объектах."Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому перед ответственными ведомствами я поставил задачу максимально использовать возможности федерального проекта, увеличив объемы работ в следующем году. Минстроем РФ уже одобрена наша заявка по 7 объектам на общую сумму 184,3 миллиона рублей", - добавил глава Адыгеи.Кумпилов уточнил, что эти средства в следующем году будут направлены на реконструкцию узла водозаборных сооружений в ауле Джиджихабль, хуторе Городской, модернизацию водозабора в посёлке Яблоновский. Также начнется строительство водопроводных сетей в посёлке Родниковый, в северо-западной части станицы Ханская, а также водозаборных сооружений в ауле Габукай и хуторе Шевченко.Всего, по данным главы Адыгеи, до 2024 года власти республики наметили провести реконструкцию и строительство 35 объектов водоснабжения.

https://ria.ru/20211110/nalog-1758470531.html

https://ria.ru/20211109/natsproekty-1758302224.html

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общество, республика адыгея, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мурат кумпилов, россия