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Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке - РИА Новости, 12.11.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.11.2021
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, нравится ли им работать или учиться на удаленке.Варианты ответа были: да, очень; нет, но приходится; мне все равно; работаю (учусь) в обычном режиме, на удаленку не хочу; нравится и в офисе, и на удаленке; хотелось бы, но вынужден ходить в офис (на учебу).В итоге большинство подписчиков ответили, что удаленная работа им нравится. Так проголосовали почти 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто учится или работает в обычном режиме и на удаленку не хочет — около 22% проголосовавших. А 16% хотят вернуться в офис или в учебное заведение, но вынуждены сидеть дома. В комментариях некоторые пользователи отметили, что их работа не предполагает удаленки, но посидеть дома хотелось бы.
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12:18 12.11.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, нравится ли им работать или учиться на удаленке.
Варианты ответа были: да, очень; нет, но приходится; мне все равно; работаю (учусь) в обычном режиме, на удаленку не хочу; нравится и в офисе, и на удаленке; хотелось бы, но вынужден ходить в офис (на учебу).
В итоге большинство подписчиков ответили, что удаленная работа им нравится. Так проголосовали почти 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто учится или работает в обычном режиме и на удаленку не хочет — около 22% проголосовавших. А 16% хотят вернуться в офис или в учебное заведение, но вынуждены сидеть дома.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что их работа не предполагает удаленки, но посидеть дома хотелось бы.
 
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