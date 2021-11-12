https://ria.ru/20211112/vkontakte-1758721676.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке - РИА Новости, 12.11.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:18
2021-11-12T12:18
2021-11-12T12:18
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581941672_259:769:2532:2048_1920x0_80_0_0_27d279dd59486a73adc6b20997ce9469.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, нравится ли им работать или учиться на удаленке.Варианты ответа были: да, очень; нет, но приходится; мне все равно; работаю (учусь) в обычном режиме, на удаленку не хочу; нравится и в офисе, и на удаленке; хотелось бы, но вынужден ходить в офис (на учебу).В итоге большинство подписчиков ответили, что удаленная работа им нравится. Так проголосовали почти 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто учится или работает в обычном режиме и на удаленку не хочет — около 22% проголосовавших. А 16% хотят вернуться в офис или в учебное заведение, но вынуждены сидеть дома. В комментариях некоторые пользователи отметили, что их работа не предполагает удаленки, но посидеть дома хотелось бы.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581941672_568:764:2279:2048_1920x0_80_0_0_59838e8034570db6570fc0490cd62f0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, нравится ли им работать или учиться на удаленке.
Варианты ответа были: да, очень; нет, но приходится; мне все равно; работаю (учусь) в обычном режиме, на удаленку не хочу; нравится и в офисе, и на удаленке; хотелось бы, но вынужден ходить в офис (на учебу).
В итоге большинство подписчиков ответили, что удаленная работа им нравится. Так проголосовали почти 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто учится или работает в обычном режиме и на удаленку не хочет — около 22% проголосовавших. А 16% хотят вернуться в офис или в учебное заведение, но вынуждены сидеть дома.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что их работа не предполагает удаленки, но посидеть дома хотелось бы.