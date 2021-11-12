https://ria.ru/20211112/vkontakte-1758721676.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке - РИА Новости, 12.11.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к удаленке

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.11.2021

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, нравится ли им работать или учиться на удаленке.Варианты ответа были: да, очень; нет, но приходится; мне все равно; работаю (учусь) в обычном режиме, на удаленку не хочу; нравится и в офисе, и на удаленке; хотелось бы, но вынужден ходить в офис (на учебу).В итоге большинство подписчиков ответили, что удаленная работа им нравится. Так проголосовали почти 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто учится или работает в обычном режиме и на удаленку не хочет — около 22% проголосовавших. А 16% хотят вернуться в офис или в учебное заведение, но вынуждены сидеть дома. В комментариях некоторые пользователи отметили, что их работа не предполагает удаленки, но посидеть дома хотелось бы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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