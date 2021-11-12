https://ria.ru/20211112/velikobritaniya-1758809913.html

Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии

Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021

Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что послало на границу Польши и Белоруссии группу военных из-за миграционного кризиса. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:47

2021-11-12T17:47

2021-11-12T18:41

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

министерство обороны великобритании

мариуш блащак

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ЛОНДОН, 12 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что послало на границу Польши и Белоруссии группу военных из-за миграционного кризиса.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что британские солдаты помогут им укрепить заграждение."Небольшая группа британских военнослужащих <...> была направлена, чтобы понять, какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Белоруссией", — говорится в опубликованном заявлении британского оборонного ведомства.Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211108/polsha-1758118810.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, министерство обороны великобритании, мариуш блащак